L’éventuel forfait de Boufal

Après Younès Belhanda, Oussama Tanane et Noureddine Amrabet, la liste des blessés du Onze national risque de s’allonger au cas où Soufiane Boufal serait déclaré forfait par le médecin de la sélection Abderrazak Hifti.

Il n’a pu prendre part à la séance d’entraînement de ce samedi et au cas où sa blessure serait confirmée, certaines sources font état qu’il pourrait être remplacé par Ismaïl El Haddad.

A souligner que le Onze national affrontera aujourd’hui en amical, à partir de 14 heures au terrain Mohamed Tahnoun à Al Aïn, la sélection de Finlande, sachant que le premier match test que l’EN devait jouer face à l’Iran a été annulé.

Pour rappel, lors des phases finales de la CAN (14 janvier-5 février), le Maroc évoluera au groupe C aux côtés de la RD Congo, du Togo et de la Côte d’Ivoire.