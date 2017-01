L'entrepreneuriat, une locomotive de l'économie nationale

Le directeur général de la Fondation Attawfiq du micro-finance, Mohamed Allouch, a fait savoir, jeudi à Marrakech, que l'entrepreneuriat constitue une locomotive pour booster l'économie nationale.

"L'entrepreneuriat offre plusieurs opportunités pour l'économie nationale en encourageant le passage du secteur informel vers celui formel, en travaillant conformément à la réglementation de façon organisée", a relevé M. Allouch qui s'exprimait lors du 1er Forum régional de la micro-entreprise à Marrakech sous le thème "L’auto-entrepreneur, tremplin vers la TPE".

Il a de même signalé que ce forum reflète la synergie qui s'opère dans le groupe avec ses différentes entités grâce à la Fondation Banque populaire et celle dédiée au micro-crédit (FBPMC) en association avec les différents organismes locaux, rapporte la MAP.

Le directeur général du programme Attawfiq du micro-finance a aussi noté que cette première initiative vient couronner le travail du groupe axé sur la Très petite entreprise (TPE) trois années durant, ajoutant que le programme de financement est dédié aux activités génératrices de revenu.

M. Allouch a, de même, précisé que le montant de financement, plafonné à 50.000 dhs pour une durée allant de 6 mois à 48 mois, est consacré aux différents secteurs d'activité au niveau des coopératives, associations et aux groupements.

Ce sont des crédits qui ne sont pas basés sur des garanties réelles mais plutôt sur des garanties solidaires entre les différents clients, a poursuivi le responsable, expliquant que la solidarité entre les bénéficiaires du crédit fait le succès de ce modèle de financement.

Le programme Al Moukawil pour le développement et la promotion de la Très petite entreprise se caractérise par un remboursement mensuel à date fixe, une possibilité de bénéficier d'un différé de remboursement, des prêts allant de 20.000 dh et à 50.000 dh, une rapidité de traitement de la demande de crédit, outre des services rendus par des agents spécialisés dans le développement de la Très petite entreprise qui sont disponibles pour accompagner les projets.

Le 1er Forum régional de la micro-entreprise se veut un espace de sensibilisation, d’échanges et de débats autour de l’importance du secteur formel et de ses divers avantages tant sur le plan financier que fiscal, juridique et administratif. Lors de cette rencontre, il a été procédé à la présentation et la valorisation du statut d’auto-entrepreneur auprès d’un large public de micro-entrepreneurs de la région de Marrakech, avec la participation des experts de l’écosystème régional et national ainsi que des intervenants du CRI, Maroc-PME, l’ANAPEC, la Chambre de commerce, le Centre Mohammed VI pour la micro-finance, les représentants régionaux de la CGEM et les universités.

Cette manifestation qui vise à encourager les micro-entrepreneurs à évoluer vers une structure formelle, particulièrement la TPE, a connu la participation d’une centaine de micro-entrepreneurs de la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz, majoritairement clients de la Fondation Attawfiq micro-finance et opérant dans différents domaines d’activité.