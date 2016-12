Un colloque international sous le thème "L'enseignement de la langue arabe aux non arabophones: quelle approche?" se tiendra le 14 janvier à la Faculté des lettres et sciences humaines relevant de l'université Mohammed V de Rabat, à l'occasion de la célébration du 60ème anniversaire de l’Université et de la Journée mondiale de la langue arabe.

Ce colloque international vise à faire l'état des lieux de l’enseignement de cette langue au sein des universités, des instituts internationaux et des établissements privés, indique un communiqué. La rencontre ambitionne aussi de faire connaître les différents défis de l’enseignement de la langue arabe, les expériences réussies en la matière et les moyens d’en bénéficier de manière à permettre le développement de mécanismes de collaboration entre les universités et les établissements privés et de mettre en avant les nouvelles techniques d'enseignement de cette langue.

Prendront part à ce colloque des spécialistes et des experts internationaux, qui débattront de sujets liés à l’apprenant et le processus d’apprentissage de la langue, ses besoins et ses aspirations, aux techniques utilisées, à l’évaluation des compétences linguistiques et le niveau d’apprentissage et aux défis en rapport avec les cursus, les professeurs ou l’environnement d’apprentissage. Ce colloque est organisé par les cycles de master "Enseignement de la langue arabe aux non arabophones" et de doctorat "Etudes de la langue arabe et la société" et le laboratoire "Culture, langue, migration et société" relevant de la Faculté en partenariat avec l’institut IES Abroad- Rabat et en collaboration avec Middlebury College language center et le Centre Aïn des études arabes à Meknès.