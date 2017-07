L’aventure africaine se poursuit pour le WAC et le FUS

Ce n’était pas gagné d’avance ni pour le WAC ni pour le FUS qui ont dû batailler à fond en vue de prolonger leurs campagnes africaines. Le Wydad est parvenu, en fin de compte, à surclasser, samedi au Complexe Mohammed V à Casablanca, l’équipe zambienne de Zanaco (1-0) pour le compte de la sixième journée du groupe D de la Ligue des champions alors que, vendredi au stade Moulay El Hassan à Rabat, le Fath est revenu de loin après avoir disposé (2-1) des Nigérians de Rivers United, match de l’ultime manche de la phase de poules (groupe A) de la Coupe de la CAF.

Ce fut une soirée que les joueurs du Wydad n’oublieront pas de sitôt. Poussés par plus de 60.000 spectateurs n’ayant pas manqué de donner de la voix tout au long de la partie, les Rouges ont puisé au fond de leurs réserves pour se défaire d’un coriace adversaire qui a donné par intermittence du fil à retordre à l’arrière-garde wydadie.

Après un premier half où la confusion a prévalu, les Casablancais se sont ressaisis abordant la seconde période pied au plancher dans l’espoir de déstabiliser une formation zambienne bien appliquée en défense. Et il a fallu attendre la 68ème minute de jeu pour qu’Achraf Bencharki débloque la situation, offrant au Wydad la victoire et la pole position du groupe avec un total de 12 points devant les Egyptiens d’Al Ahly (11 pts) qualifiés eux aussi après avoir pris le meilleur, comme prévu, samedi au stade Borj Al Arab à Alexandrie, sur les Camerounais de Coton Sport (3-1).

A l’issue de cette rencontre, le coach du Wydad Houcine Ammouta a fait part de la difficulté de cette rencontre qui avait l’air d’une finale. Ajoutant que ses joueurs n’ont pas été performants au cours de la première mi-temps contrairement à la seconde où le tir a été rectifié et le résultat escompté a suivi.

Ammouta a tenu à remercier le public et le bureau dirigeant du WAC, ne manquant pas au passage de signaler que le départ de William Jebbour pour le club saoudien d’Annasr ne devrait pas perturber pour autant le Wydad qui compte d’autres éléments déterminés à apporter un plus à l’équipe.

La phase de poules franchie, le WAC se projettera désormais sur le tour des quarts de finale qui se jouera en aller et retour respectivement les 8, 9, 10 septembre et les 15, 16, 17 dudit mois. Et l’adversaire des Rouge et Blanc sera certainement un gros calibre du football continental : soit les Tunisiens de l’Espérance soit les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, tenants du titre.

En Coupe de la CAF, il y a lieu de citer en premier l’esprit sportif des Tunisois du Club Africain qui ont joué pleinement leur match contre les Ougandais de Kampala City FC, sachant que ces deux clubs auraient pu se contenter du nul pour baliser leur chemin au stade des quarts. Il ne fut rien de cela puisque le Club Africain a taillé en pièces Kampala FC, une victoire par 4 à 0 , ce qui a fait les affaires du FUS qui a eu raison difficilement de Rivers United par 2 à 1. Et ce sont les Nigérians qui ont mené au score grâce à Sakin (45è) avant que Youssef Legnaoui ne rétablisse la parité (52è) et que Mohamed Fouzir ne marque le but de la victoire sur penalty à trois minutes de la fin du temps réglementaire.

Au tour des quarts, même date que la Ligue des champions, le FUS retrouvera sur son chemin l’équipe tunisienne de CS Sfax, tandis que le Club Africain jouera la formation algérienne du Mouloudia d’Oran.

Mohamed Bouarab