L’auto huis clos ça existe ! L’équipe nationale des locaux en est la preuve

Le Onze national des locaux a bouclé son stage de concentration, ponctué par deux matches amicaux, sur une victoire aux dépens de la sélection éthiopienne par 4 à 0.

Les buts de cette rencontre ont été inscrits par Achraf Bencharki, Ahmed Hamoudan, Abdelilah Hafidi et Ayoub El Kaabi. L’on ne peut que regretter le fait que ce match amical soit disputé à huis clos au Centre national de football à Maâmoura qui plus est en l’absence des caméras de la SNRT. Une confrontation à caractère international mérite d’être retransmise au grand public qui voudrait savoir où en est cette équipe nationale à trois mois de l’entame du cinquième CHAN dont le nom du pays organisateur sera connu incessamment, et ce après que la CAF avait retiré l’organisation de ce tournoi au Kenya. Trois pays ont déposé leurs candidatures avant le 30 septembre dernier, date butoir fixée par le Comité exécutif de la Confédération africaine de football, à savoir l’Ethiopie, la Guinée Equatoriale et le Maroc qui, d’après les observateurs, part largement favori tant que la page de la CAN 2019 est pratiquement tournée avec la confirmation du Cameroun comme pays organisateur.

Comme précité, c’était là le second match amical joué par les protégés de Jamal Sellami, sachant que le premier a eu lieu vendredi dernier face au Bénin. Cette partie s’était soldée sur une issue de parité, deux partout, avec comme buteurs Ahmed Hamoudane et Abderrahim Makrane, sociétaires des clubs de l’Ittihad de Tanger et du Chabab Rif d’Al Hoceima.

La sélection marocaine, qualifiée aux dépens de son homologue égyptienne, disputera son troisième Championnat d’Afrique des nations après avoir manqué les phases finales des deux premières éditions qui s’étaient déroulées en 2009 en Côte d’Ivoire et en 2011 au Soudan.

En attendant de connaître le nom du pays hôte de cet évènement footballistique, les pays qualifiés sont le Maroc et la Libye (zone Nord), la Mauritanie et la Guinée (zone Ouest A), le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Nigeria (zone Ouest B), l’Ouganda et le Soudan (zone Centre et Est), le Cameroun, le Congo et la Guinée Equatoriale (zone Centre), ainsi que l’Angola, la Namibie et la Zambie (zone Sud).