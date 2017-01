L'auteur de l'attentat d'Istanbul identifié et localisé

L'homme qui a tué 39 personnes dans une discothèque d'Istanbul lors du réveillon du Nouvel An est probablement d'origine ouïghoure et les forces de sécurité turques ont localisé l'endroit où il pourrait se cacher, a annoncé jeudi le vice-Premier ministre turc Veysi Kaynak.

L'individu, présenté comme membre d'une cellule d'activistes, est "spécialement entraîné" et a perpétré seul l'attentat, a précisé Veysi Kaynak dans un entretien accordé à la chaîne de télévision A Haber.

"L'identité du terroriste a été établie par les forces de sécurité et sa probable localisation a également été déterminée", a poursuivi le vice-Premier ministre.

Les enquêteurs auraient également découvert à qui le terroriste était lié. Le groupe Etat islamique (EI) a revendiqué la responsabilité de cette attaque, affirmant qu'elle constituait une réponse à l'implication militaire de la Turquie en Syrie.

"Il n'y avait qu'un seul tireur", a poursuivi Veysi Kaynak. "L'acte a été commis avec une seule arme à feu, mais il a pu y avoir une assistance à l'intérieur", a-t-il expliqué, précisant que les enquêteurs tentaient de déterminer si le tueur avait un guet ou des complices dans la discothèque Reina.

L'individu, muni d'un fusil automatique, a ouvert le feu sur les personnes qui se trouvaient à l'intérieur de l'établissement avant de lancer des grenades assourdissantes pour avoir le temps de recharger son arme et achever des blessés.

Dans la confusion, des témoins avaient estimé que cette attaque était l'oeuvre de plusieurs agresseurs, une hypothèse désormais écartée.

Les forces de sécurité turques ont mené jeudi à l'aube une opération dans la ville côtière de Selimpasa, à la périphérie ouest d'Istanbul, et procédé à l'interpellation de plusieurs personnes soupçonnées d'avoir eu des contacts avec l'auteur de l'attentat, a rapporté l'agence de presse Anatolie.

L'opération a été conduite par des membres de l'unité antiterroriste de la police et des forces spéciales, épaulés par des gendarmes.

On ignore combien de suspects ont été arrêtés. Selon la presse, au moins 36 personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête sur l'attentat, qui a fait 39 morts.

Les Ouïghours sont une minorité turcophone et musulmane de l'ouest de la Chine. Plusieurs Ouïghours figureraient parmi les suspects arrêtés à Selimpasa, indiquent les médias turcs.