L’attractivité de l’économie marocaine laisse encore à désirer

Le CMC a procédé au lancement pour la deuxième fois son enquête de perception sur l’attractivité de l’économie marocaine. Cette enquête a été réalisée auprès d’un échantillon d’opérateurs économiques selon une méthodologie spécifique. Le CMC a choisi, après examen de plusieurs facteurs, une liste de 15 facteurs considérés comme les plus influents sur l’attractivité.

Le but de cette enquête est de mesurer l’évolution de l’attractivité du Maroc au fil des années, à travers un Indice stable, afin de vérifier l’impact des différentes politiques publiques sur ces facteurs et en conséquence sur l’attractivité économique du pays.

Les flux d’IDE restent le thermomètre principal de l’effet de l’attractivité de l’économie envers l’extérieur et les investissements nationaux pour l’attractivité interne.

A travers cette enquête, une partie importante des facteurs qui expliquent la faiblesse de ces deux agrégats économiques sera analysée.

Selon les résultats de cette deuxième enquête, l’indice de l’attractivité au titre de 2016 s’est situé à 49,1 sur une échelle de 100 points au lieu de 46,9 enregistré en 2015. Ainsi, la valeur de l’indice de l’attractivité s’est améliorée de 2 points Toutefois, cette valeur reste toujours inférieure à la moyenne (50 points).

Ce résultat dénote que l’attractivité de l’économie marocaine reste au-dessous de la moyenne par rapport aux jugements portés par les opérateurs sur les 15 facteurs les plus déterminants de l’attractivité économique au Maroc.