L'armée turque accuse l'EI d'avoir tué 30 civils à Al-Bab

L'armée turque a accusé lundi le groupe Etat islamique (EI) d'avoir tué au moins 30 civils qui tentaient de fuir Al-Bab, bastion jihadiste du nord de la Syrie dont Ankara tente de s'emparer au prix de combats meurtriers.

"Au moins 30 civils qui cherchaient à s'enfuir d'Al-Bab ont été tués hier (dimanche) dans une attaque de l'organisation terroriste EI", a déclaré l'état-major turc, cité par l'agence progouvernementale Anadolu. Ce bilan était invérifiable de manière indépendante.

Des rebelles syriens appuyés par l'armée turque tentent depuis plusieurs semaines d'enlever Al-Bab à l'EI, qui y oppose une farouche résistance.

Seize soldats turcs y ont été tués par les jihadistes mercredi, journée la plus meurtrière pour l'armée d'Ankara depuis le déclenchement, en août, de son offensive dans le nord de la Syrie visant à la fois l'EI et des milices kurdes.

L'armée turque affirme prendre toutes les précautions pour éviter les pertes civiles, mais a été plusieurs fois accusée d'en avoir causé. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), 88 civils ont ainsi été tués dans des frappes turques la semaine dernière.

Le président Recep Tayyip Erdogan a assuré samedi que la bataille pour reprendre Al-Bab était "presque finie". Il a répété que les forces turques se dirigeraient ensuite vers la ville de Minbej, à l'est, où se trouvent des milices kurdes soutenues par Washington contre l'EI.

Le soutien des Etats-Unis aux milices kurdes en Syrie en lutte contre l'EI a suscité la colère d'Ankara, qui considère ces groupes comme des organisations "terroristes" proches de la rébellion kurde en Turquie.

La Turquie a, par ailleurs, déployé dimanche de l'artillerie et des blindés supplémentaires à sa frontière avec la Syrie, où Ankara tente de prendre un bastion du groupe Etat islamique (EI) au prix de combats meurtriers, selon les médias.

Plusieurs chars, des véhicules de transport militaires et au moins 10 pièces d'artillerie ont été déployés à Oguzeli et Karkamis, dans le sud-est du pays à la frontière syrienne, a rapporté l'agence de presse progouvernementale Anadolu.