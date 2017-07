L’armée mauritanienne intercepte un véhicule chargé d’armes et de munitions de contrebande en provenance de Tindouf

L’armée mauritanienne a intercepté une cargaison d’armes et de munitions dans le Nord-ouest du pays, déclaré récemment zone militaire fermée. Les armes et les munitions interceptées se trouvaient à bord d’un véhicule en provenance des camps de Tindouf, affirment des médias mauritaniens.

Dans leur récit, lesdits médias expliquent que le véhicule de type 4x4 a été intercepté par l’armée mauritanienne alors qu’il avait pris la fuite sous la protection des éléments armés du Polisario. Selon la même source, les individus à bord devaient, en même temps, escorter un convoi de drogue, ce qui confirme l’hypothèse de collusion entre les réseaux de trafic d’armes et de drogue dans la région.

L’armée mauritanienne affirme, par ailleurs, que ce véhicule appartenait à un réseau de narcotrafiquants. La voiture a été repérée grâce à un système de surveillance aérien activé depuis que cette région du Nord-ouest de la Mauritanie a été décrétée zone militaire. Une décision qui a pour objectif de lutter contre les trafics en tous genres qui connaissent un important essor dans cette région depuis plusieurs années.

Cet incident, qui ne sera certainement pas le dernier du genre, met à jour les activités de contrebande auxquelles s'adonnent les éléments du Polisario dans cette zone située au-delà du mur de sécurité.

A.E.K.