L'armée irakienne pilonne des positions kurdes

Les forces irakiennes et leurs alliés de la milice Unités de mobilisation populaires ont commencé à pilonner des positions des combattants peshmergas kurdes à partir de Zummar, dans le nord de l'Irak, a annoncé jeudi le conseil de sécurité du Gouvernement régional du Kurdistan (GRK).

Le Premier ministre irakien, Haïdar al Abadi, a réaffirmé jeudi que le résultat du référendum du 25 septembre sur l'indépendance du Kurdistan irakien devait être annulé, rejetant là, semble-t-il, l'offre des Kurdes de "geler" le processus indépendantiste dans le cadre d'efforts pour résoudre la crise par la négociation.

"Nous n'accepterons rien d'autre que son annulation, et le respect de la Constitution", a déclaré Haïdar al Abadi.

Le Gouvernement régional du Kurdistan a lancé mercredi l'idée d'un cessez-le-feu immédiat, d'une suspension du résultat du référendum et de "l'ouverture d'un dialogue avec le gouvernement fédéral, sur la base de la Constitution irakienne".

Bagdad a toujours considéré le référendum kurde du 25 septembre comme illégal, et a répliqué la semaine dernière en reprenant le contrôle de la ville de Kirkouk et des gisements pétroliers voisins, conquis par les Kurdes lorsque l'armée irakienne avait été en déroute en 2014 face à l'offensive éclair des djihadistes du groupe Etat islamique (EI).

Haïdar al Abadi a ordonné à l'armée de reprendre tous les territoires contestés et veut que Bagdad reprenne le contrôle des postes-frontières avec la Turquie dans le secteur de Fish-Khabour, à l'intérieur du Kurdistan autonome.

Fish-Khabour est d'un enjeu stratégique crucial car le pétrole venant à la fois des régions kurdes et des régions sous contrôle de Bagdad s'écoule par là, via un oléoduc, en direction de la Turquie et donc des marchés d'exportation.

La Turquie et l'Irak sont convenus d'ouvrir un nouveau poste-frontière, dont la construction débutera lorsque les mesures de sécurité nécessaires auront été prises, a annoncé jeudi Bülent Tufenkci, ministre turc chargé des Douanes, cité par l'agence de presse Anatolie.

En parallèle, l'armée irakienne a lancé jeudi matin une offensive dans les derniers territoires contrôlés par le groupe Etat islamique (EI) en Irak, à la frontière avec la Syrie dans l'ouest du pays, sur les villes d'Al Kaïm et Rawa.

Les jihadistes ne tiennent plus en Irak que les localités d'al-Qaïm et de Rawa ainsi que leurs environs désertiques, dans l'immense province occidentale d'al-Anbar, proche de la Syrie en guerre.

En 2014, ils s'étaient emparés lors d'une percée fulgurante de près d'un tiers de l'Irak, mais depuis les troupes gouvernementales et paramilitaires les ont chassés de plus de 90% de leur territoire.

"Les légions héroïques fondent vers le dernier repaire du terrorisme en Irak pour libérer al-Qaïm, Rawa et les villages et hameaux environnants dans l'ouest d'al-Anbar", a annoncé le Premier ministre Haider al-Abadi.

"Ils reviendront tous dans le giron de la patrie grâce à la détermination et à l'endurance de nos héros combattants", a-t-il ajouté.

"Les gens de l'EI n'ont d'autre choix que de mourir ou de se rendre", a-t-il averti.

En quelques jours à peine, les troupes irakiennes ont repris la totalité de la riche province pétrolière de Kirkouk ainsi que des villes et régions de la province multicommunautaire de Ninive, où se trouve Mossoul, la deuxième ville d'Irak, le long de la frontière avec la Turquie.