L'arche de Legzira n'est plus

L’arche de Legzira qui figure sur tous les dépliants touristiques du Maroc, une merveille naturelle située au sud d'Agadir sur la plage de Legzira n'est plus. Un écroulement probablement dû à l'érosion naturelle en a eu raison. L’image a brisé le cœur de nombreux Marocains, de touristes et de surfeurs. Située dans la région de Sidi Ifni, la plus majestueuse des deux arches s'est donc effondrée au grand désarroi de tous et n’est plus qu’un amas de roches. Les spécialistes avaient pourtant tiré la sonnette d’alarme six mois avant son effondrement quand ils avaient constaté des fissures. En vain, car rien n’a été entrepris pour sauver cette merveille de la nature C'est donc un des paysages les plus célèbres du Maroc qui disparaît sur cette plage. A titre de consolation, il reste toutefois une autre arche plus imposante certes, mais moins spectaculaire.