L'approche macro-prudentielle dans la maîtrise du risque financier

Des experts du Fonds moné- taire arabe (FMA) et du Centre pour l'économie et les finances du Fonds monétaire international (CEF-FMI) au Moyen-Orient ont appelé, lundi à Rabat, à opter pour une approche macro-prudentielle en matière de contrôle du risque financier, notamment dans la région MENA. Le directeur adjoint du (CEF-FMI) au Moyen-Orient, Sami Ben Naceur, a ainsi insisté sur l'impératif d'instaurer des politiques macro-prudentielles afin de pouvoir maîtriser, de la manière la plus efficace, le risque systémique, qui touche le système financier dansson intégralité. Intervenant à l'ouverture d'un sé- minaire initié conjointement par Bank Al-Maghrib, le FMAet leCEF-FMI au Moyen-Orient, il a fait observer que les pays arabes ont, dans le passé, focalisé sur les politiques micro-prudentielles, qui demeurent «insuffisantes» pour assurer la stabilité du système financier. Acet égard, ce séminaire, qui porte sur«Les politiques du secteurfinancier», se propose essentiellement d'initier les participants aux différents outils demesure du risque systémique, ainsi que les techniquesmacro-prudentielles àmême de réduire ce risque et assurerla stabilité du système financier, a faitsavoirle responsable. Ce séminaire sera ponctué de panelssurle thème de la recherche enmatière de risque financier, outre des atelierssurles différentestechniques de mesure et de maîtrise de ce risque, a-t-il ajouté. Même son de cloche chez Ibrahim Karasnah, chef de division au sein du FMA, qui a souligné qu'il est plus que jamais nécessaire de rénover les mesures de contrôle du secteur financier, en optant pour de nouveaux outils de nature à préserverla résilience de ce secteur. Dansson allocution, il a relevé que «le contrôle financier, quifait appel à des mesures micro-prudentielles reposant uniquementsurla sécurité des banques n'est plus d'actualité, d'où la nécessité d'opter pour des mesures macro-prudentielles qui commencent à jouir d'un intérêt particulier, eu égard à leur capacité de réduire les difficultés auxquelles le système financier peut faire face». Il a égalementmisl'accentsurla né- cessité d'opérer des réformes en ce qui concerne le critère du capital et de liquidité et de faire en sorte que ce capital soit capable d'absorber les chocs que peuvent subir les économies, a-t-il ajouté. La Banque centrale, le ministère de l'Economie et des Finances, l’Autorité marocaine du marché des capitaux et l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale ont mené un travail de fond, ces dernières années, pour mettre en place les bases d’un cadre de surveillance macro-prudentielle et de stabilité financière reposant sur un dispositif institutionnel et opé- rationnel visant à identifier etrégulerles risques systémiques et gérer les crises éventuelles. Ce séminaire, qui se poursuit jusqu'au 16 février, va traiter de plusieurs thématiques, notamment «Le cycle financier»,«Lamesure desrisques financiers», «La compréhension du risque systémique» et«Les outilsmacroprudentiels».