L’application “Paint” de Microsoft bientôt abondonnée

Elle est l’amie de toutes les générations, elle a marqué notre enfance, nous a amusés pendant notre temps libre. Vous l’avez devinée, il s’agit bien de l’application Paint. Cependant, Microsoft s’apprête à l’abandonner. En effet, la société a récemment annoncé que certaines applications et fonctionnalités allaient être supprimées ou déclarées obsolètes lors de sa prochaine mise à jour, y compris l’application de création graphique Paint.

Ce programme de dessin a vu le jour en 1985, en même temps que la première version de Windows, il s’appelait à l’époque Paintbrush et même si son interface offrait des outils de dessin limités, il a quand même permis l’épanouissement d’artistes en herbe.

Cependant Fall Creators Update, la mise à jour majeure de Windows 10 prévue en automne, a introduit Paint dans la liste des applications « obsolètes ». Microsoft précise que les applications dans cette liste « ne sont pas en développement actif et devraient être supprimées dans des versions à venir. »

Windows a également présenté le remplaçant de Paint : Paint 3D, cette nouvelle version présente des fonctionnalités plus avancées dans la retouche d’image. Disposant de quelques options originales, elle peut être utilisée avec la souris, mais aussi avec les doigts ou un stylet, sur mobile ou écran tactile. Et cerise sur le gâteau, elle permet de transformer ses créations en modèles 3D. Cependant toutes ces fonctionnalités prometteuses n’ont pas eu l’air de susciter l’admiration ou l’impatience des internautes pour utiliser cette interface plus développée. Pris par un élan de nostalgie, ils ont exprimé leur regret face à cette perte à travers des hommages publiés sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. A vrai dire, Paint durant ses 32 ans d’existence a pu avoir beaucoup d’admirateurs, et il est commode de rappeler un admirateur exceptionnel : Hal Lasko. Il était graphiste et typographe de métier et avait une passion pour la peinture. Cependant, il fut atteint d’une maladie oculaire, la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) qui lui brouilla la partie centrale de la vision. Sa maladie lui fit penser alors qu’il allait abandonner sa vie d’artiste. Mais il découvrit qu’avec l’écran de son ordinateur, il pouvait bénéficier d’une sorte de loupe, et s’est mis donc à créer ses œuvres sur Paint. Et de 2005 jusqu’à sa mort en 2014, il travailla 10 heures par jour sur Paint, accumulant ainsi 150 œuvres numériques.

L’émotion qu’a suscitée la décision de Microsoft chez les internautes a poussé la société à préciser que si Paint quitte Windows 10, il sera toujours disponible et pourra être téléchargé gratuitement depuis le Windows Store, ce qui lui permettra d’être réinstallé quand il finira par être retiré de Windows 10. Paint est alors sauvé !

Oumaima Hajri