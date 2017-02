L’ambassadeur de Turquie au Maroc salue le retour du Maroc à l'UA

L'ambassadeur de Turquie au Maroc, Ethem Barkan Öz, a salué le retour du Maroc au sein de l’Union africaine (UA).

L’ambassadeur turc, qui s'est entretenu vendredi à Rabat avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a souligné que son pays ambitionne d’accéder au marché africain via le Maroc, eu égard à sa position géographique, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

L’ambassadeur a affirmé que le Maroc est un partenaire stratégique de la Turquie, exprimant la forte volonté de son pays d’œuvrer pour le renforcement de la coopération avec le Royaume dans différents domaines.

A cette occasion, les deux parties ont examiné les moyens à même de consolider les relations de coopération entre le Maroc et la Turquie dans divers domaines, notamment en matière parlementaire, mettant l'accent sur la nécessité de dynamiser les deux groupes d’amitié parlementaire.

De son côté, M. El Malki s’est félicité de l'excellence des relations historiques, civilisationnelles et culturelles unissant les deux pays amis, appelant à œuvrer pour aller de l'avant dans le développement de ces liens, booster les échanges commerciaux, encourager les investissements et favoriser l’échange d’expériences et d’expertises entre les hommes d’affaires.

Il a souligné, à cette occasion, la convergence de vues entre le Maroc et la Turquie autour de plusieurs questions d'intérêt commun, notant que le Maroc poursuit avec un grand intérêt l'action de la Turquie sur les plans régional et international.

Habib El Malki a également exprimé son estime et sa reconnaissance pour la position positive de la Turquie au sujet de la question de l'intégrité territoriale du Royaume, ajoute la même source.