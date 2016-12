L’aéroport international Mohammed V en tête du trafic aérien en 2016

L’aéroport international Mohammed V de Casablanca s’est taillé la part du lion du trafic aérien au cours de l’année 2016 au niveau du Royaume avec une part de plus de 47% du total des passagers ayant transité par les aéroports nationaux.

Selon des données de l’Office national des aéroports (ONDA), cette dominance est due au nombre de passagers ayant transité par l’aéroport Mohammed V, qui s’est établi à 7.883.288 passagers durant les onze premiers mois de 2016, alors que le nombre de voyageurs dans l’ensemble des aéroports du Royaume a atteint 16.717.107 passagers, rapporte la MAP.

Le trafic aérien a enregistré une hausse significative en 2016 au niveau de l’aéroport de la métropole économique par rapport à l’année précédente pendant laquelle le nombre de passagers avait atteint 7.532.133 voyageurs, soit une croissance de 4,66%.

En novembre dernier, l’aéroport Mohammed V s’est accaparé une part de 44,76% du total des passagers dans les différents aéroports du pays, soit 633.376 passagers, précisent les statistiques de l’ONDA.

S’agissant des mouvements d’avions dans les différents aéroports nationaux durant le mois de novembre dernier (13.054 mouvements), l’aéroport Mohammed V a enregistré la plus importante hausse avec 49,39 %, suivi de l’aéroport Marrakech-Ménara avec 20,94% et Agadir Al Massira avec 7,06%.

Le nombre d’avions ayant survolé l’espace aérien national durant ce mois a atteint 19.084 mouvements, alors que le trafic du fret s’est établi à 4.497 tonnes en novembre 2016.

L’aéroport international Mohammed V avait dominé 6% du total du mouvement du trafic aérien au Maroc en septembre dernier, en occupant la première place des cinq premières lignes aériennes au niveau national (84.333 passagers). La ligne Casablanca-Paris Orly a occupé la 1ère place avec 43.421 passagers, devant la ligne Casablanca-Paris Charles de Gaulle (40.912 passagers).