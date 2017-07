L’activité monétique affiche une hausse de 7,5% en nombre d’opérations durant le 1er semestre

Les réalisations globales de l'activité monétique au Maroc se sont chiffrées à 160,9 millions d'opérations pour un montant global de 135,1 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre 2017, soit une hausse de 7,5% en nombre d’opérations et de 8,2% en montant par rapport au S1-2016, selon le Centre monétique interbancaire (CMI).

Ainsi, les cartes émises par les banques marocaines ont atteint un encours de 13,6 millions de cartes (+5,9% par rapport au 31 décembre 2016), dont 12,6 millions de cartes Paiement & Retrait sous les labels "Visa", "Mastercard" et la marque nationale "cmi", indique le Centre dans une note sur "l’activité monétique marocaine au 30 juin 2017".

Cette croissance de l’encours, explique le CMI, est la conséquence d’une progression significative du nombre des cartes sous label "Mastercard" (+12,3%) et sous label "cmi" (+10,6%), et d’une progression modérée du nombre des cartes "Visa" (+3,4%) et d’une légère régression des cartes privatives (-1,0%) par rapport à fin décembre 2016, rapporte la MAP.

L’encours des cartes cmi a ainsi atteint 3,9 millions de cartes à fin juin 2017, précise la même source, ajoutant les cartes prépayées, qui représentent un encours de 2,1 millions de cartes, se déclinent en 59,4% de cartes "cmi", 35,6% de cartes "Visa", 3,3% de cartes "Mastercard" et 1,7% de cartes privatives.

En termes de paiements et retraits, les cartes marocaines ont enregistré 154,1 millions d’opérations pour un montant de 125,3 MMDH (+7,2% en nombre et +7,9% en montant) au cours du 1er semestre 2017. Par ailleurs, les cartes marocaines à validité internationale ont réalisé 1,5 million d’opérations à l’étranger, retraits et paiements, pour un montant global de 1,4 MMDH, en progression de 81,8% en nombre et de 36,9% en montant par rapport au 1er semestre 2016.

Les cartes étrangères ont, quant à elles, enregistré en paiements et en retraits, 6,8 millions d’opérations pour un montant de 9,8 MMDH, en augmentation de 14,5% en nombre et de 12,7% en montant.

S’agissant des commerçants et sites marchands affiliés au CMI, ils ont réalisé 24,6 millions d’opérations de paiement, par cartes bancaires marocaines et étrangères, pour un montant global de 14,9 milliards de DH, en progression de +31,3% en nombre et +21,8% en montant par rapport au 1er semestre 2016.

Les paiements par cartes bancaires marocaines et étrangères se répartissent, en termes de volume, sur plusieurs secteurs notamment, la grande distribution (21,8%), les hôtels (16,4%), l’habillement (10,5%) et les restaurants (9,8%).