L'acteur marocain Amine Ennaji nominé aux Sotigui Awards

L'acteur marocain Amine Ennaji a été nominé aux "Sotigui Awards", prévues du 1er au 3 décembre prochain à Ouagadougou, pour son rôle dans le film "A Mile in my shoes", du réalisateur marocain Said Khellaf. "Le nominé sera sacré lauréat par un jury et recevra un trophée lors d'une soirée qui se tiendra dans le cadre de cet événement", indique un communiqué des organisateurs précisant que l'acteur marocain est nominé dans la catégorie "Sotigui Afrique du Nord".

Organisée en partenariat avec le Festival panafricain du cinéma et de la télévision à Ouagadougou (FESPACO), cette deuxième édition des "Sotigui Awards" s'inscrit dans le cadre d'une dynamique visant à contribuer à la reconnaissance et à la valorisation du métier de comédien, ainsi que la promotion des comédiens africains et ceux de la diaspora.

A rappeler que cet événement est organisé en hommage à l'acteur, réalisateur et joueur de football malien et burkinabé Sotigui Kouyate (1936-2010), qui a déjà eu le prix du "Silver Bear Award" du meilleur acteur.