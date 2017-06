L’Université d’été d’Agadir tiendra début juillet sa 13ème édition

La 13ème édition de l’Université d’été d’Agadir se tiendra début juillet prochain sous le thème "Amazighité, valeurs sociétales et vivre ensemble".

Des intervenants marocains et étrangers (Algérie, Tunisie, France et Canada) devront animer les travaux de cette rencontre prévue du 4 au 8 juillet, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

L’accent sera mis, selon la même source, sur différentes questions liées aux valeurs qui fondent une société démocratique, multiple et respectueuse du principe du "vivre-ensemble".

L’événement est organisé par l’Association l’Université d’été d’Agadir, en partenariat avec le Conseil communal et l’Institut Royal de la culture amazighe et avec le soutien notamment du Conseil régional Souss Massa, l’Université Ibn Zohr et l’Association Timitar.

Fondée en 1979, l’Association l’Université d’été d’Agadir est une ONG à caractère académique qui œuvre, selon ses statuts, pour la promotion de la langue et la culture amazighes et la diversité culturelle.

Parmi les participants aux éditions précédentes figurent les universitaires Mohamed Chafik, Abbas El Jirari, Ali Sadqi Azaykou, Ahmed Boukous, Hassan Aourid, Tassadit Yacine, et Hassan Rachik. Au cours de cette 13 ème édition, l’association rendra hommage à ses anciens présidents: Lahcen Gahmou, Hassan Elmarjou, Jamaa Jghaimi, Lahcen Dargoun et Mohamed Sguenfel.