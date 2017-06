L'Université Al Akhawayn d'Ifrane a formé plus de 4.790 lauréats depuis sa création

L'Université Al Akhawayn d'Ifrane (AUI) a formé, depuis sa création en 1995, quelque 4.793 lauréats dans les différentes filières enseignées, à savoir Administration des Affaires, Science et ingénierie et Sciences humaines et sociales, a précisé, samedi à Ifrane, le chancelier de l'université, Abdellatif Jouahri.

L’université adopte actuellement un plan stratégique quinquennal intitulé "Vision 2020" dédié à accélérer la cadence de son développement et à enraciner ses acquis, a-t-il relevé lors de la cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de la 20ème promotion de l'université qui s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités et chercheurs marocains et étrangers.

Il a précisé que l’un des objectifs principaux de ce plan consiste à obtenir l’accréditation institutionnelle du NEASC Boston–New England, l’une des institutions américaines les plus prestigieuses en la matière.

Lancé en 2009, ce projet du processus d’accréditation académique de 8 années, est marqué par des visites de terrain respectivement en 2010, 2012, 2014 et 2017, a-t-il expliqué.

Le chancelier de l'AUI a relevé que cette accréditation n’est pas octroyée sur une simple demande mais requiert des rencontres effectives régulières durant lesquelles le comité dédié à cet effet examine toutes les composantes de l’université aussi bien académiques, humaines que structurelles pour s’assurer de la qualité du produit final de l’institution et sa conformité aux normes requises.

Pour part, le président de l'Université Al Akhawayn, Driss Ouaouicha, a mis l’accent sur quelques chiffres relatifs à l’insertion professionnelle des lauréats entre les années 1998 et 2016, précisant que 68,58 % sont en activité professionnelle, 10,08 % poursuivent leurs études, 8,93 % sont des travailleurs indépendants, 7,20 % sont à la recherche d’un emploi et 1,58 % en stage de formation.