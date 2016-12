L’USFP reste fidèle à ses principes

Elections ou pas, le parti de la Rose reste toujours fidèle à ses principes alors que d’autres formations politiques ont recouru à des pratiques qui ont dénaturé les scrutins.

L’USFP considère que le système électoral en vigueur ne reflète pas l’image réelle du paysage politique. Il est obsolète et se caractérise par l’inadéquation du mode de scrutin et du découpage électoral par rapport à la réalité sociologique et démographique, l’inefficience et l’altération de la méthodologie de supervision et l’organisation du processus électoral, à commencer par les listes en passant par la constitution des bureaux, les opérations de vote, de dépouillement et de contrôle ainsi que par d’autres mécanismes qui vident de sa substance cet exercice démocratique. Ce qui exige une révision globale en procédant à une véritable réforme de toutes les lois et mesures accompagnant ce processus. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre l’initiative du Bureau politique du parti de la Rose concernant la réforme du système électoral et le mémorandum qu’il a adressé à S.M le Roi conformément à l’article 42 de la Constitution.

Par ailleurs et concernant la formation du prochain gouvernement, l’USFP a fait part de sa volonté de contribuer à faire avancer les choses. Dans les règles, il s’en est référé à ses instances dirigeantes, à savoir la Commission administrative nationale en tant que parlement du Parti, pour qu’elle prenne une décision dans ce sens.

Ce qui compte pour le parti de la Rose, ce ne sont pas les sièges et les portefeuilles ministériels, mais le programme gouvernemental qui est à même de servir l’intérêt de la nation, de réaliser les aspirations des masses populaires, de répondre aux revendications des forces vives, de mettre en œuvre la Loi suprême et de poursuivre le chantier de l’édification de la démocratie et de l’Etat de droit.