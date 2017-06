L’UPA condamne l’attaque d’ El Minia

Suite à l’attaque terroriste perpétrée à El Minia en Egypte, le 26 mai dernier, l’Union parlementaire arabe (UPA) a tenu à condamner ce crime abject qui a visé des innocents dont un grand nombre d’enfants qui se rendaient au monastère pour accomplir leur prière.

Tout en condamnant cet acte aussi barbare qu’odieux, l’Union parlementaire arabe fait part de son entière solidarité et exprime son soutien à l’Etat égyptien dans son combat contre le terrorisme qui vise à porter atteinte aux valeurs de cohabitation dont jouit l’Egypte, lit-on dans le communiqué de l’UPA.

Dans ce cadre, l’UPA appelle la communauté internationale à soutenir l’Etat égyptien dans sa lutte contre le terrorisme.

Le communiqué indique également que les auteurs de cet attentat à quelques jours du mois sacré de Ramadan avaient l’intention de faire passer l’islam pour une religion de terrorisme afin qu’une campagne de dénigrement, planifiée d’avance, soit menée contre l’islam de tolérance.

L’UPA rappelle que l’islam n’a aucun lien avec ces actes terroristes et que le crime n’a ni religion ni nationalité.

L’UPA a tenu à présenter ses condoléances les plus attristées aux familles des défunts et implore Dieu d’avoir les regrettés en Sa Sainte Miséricorde.