L'ONU recense 38 sites possibles de fosses communes en RDC

De nouveaux sites possibles de fosses communes, au nombre de 38, ont été découverts en République démocratique du Congo, dans la région centrale du Kasaï, secouée depuis près de neuf mois par des violences, a déclaré l'ONU mercredi.

Au moins 80 fosses communes ont été recensées dans la région, qui a connu une montée de la violence entre les forces de sécurité locales et une milice tribale, les Kamwina Nsapu, depuis septembre.

La communauté internationale a tiré la sonnette d'alarme à propos de ces violences, qui ont causé la mort de plus de 3.000 personnes, d'après des chiffres rassemblés par l'Eglise catholique.

La Mission de l'ONU en République démocratique du Congo (Monusco), chargée du maintien de la paix, avait précédemment évoqué un bilan de "plus de 400 morts", alors qu'on estime qu'environ 1,3 million de personnes ont fui leurs foyers dans les provinces du Kasaï.

L'enquête missionnée par l'ONU a découvert les dernières fosses communes dans les régions de Diboko et de Sumbula, situées dans le territoire de Kamonia (sud-ouest), a déclaré l'organisation.

Les violences ont débuté en 2016 quand Jean-Pierre Mpandi, chef tribal sous le nom de Kamwina Nsapu d'une région située près de la frontière méridionale avec l'Angola, a ouvertement remis en cause l'autorité du gouvernement de Joseph Kabila.

Kamwina Nsapu a été tué lors d'une opération militaire en août 2016, mais ses partisans ont continué le combat avec l'espoir qu'il vive encore, sa dépouille n'ayant pas été restituée au clan et n'ayant pas reçu les honneurs ou les rites funéraires dus à son rang.

En février, l'ONU a accusé les rebelles Kamwina Nsapu d'enrôler des enfants soldats et de commettre des "atrocités", tout en dénonçant l'usage disproportionné de la force par l'armée congolaise face à des miliciens armés essentiellement de bâtons et de lance-pierres.

En mars, deux experts onusiens - l'Américain Michael Sharp et la Suédo-chilienne Zaida Catalan - missionnés par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres pour enquêter sur ces violences ont été assassinés dans le Kasaï-central. Le procès de leurs assassins présumés est en cours à Kananga, capitale du Kasaï-central.

Le gouvernement a accusé les rebelles Kamwina Nsapu d'avoir commis ces meurtres.

Les violences dans le Kasaï, qui impliquent des miliciens, des soldats et des policiers, mettent à mal un pouvoir central fragilisé par une crise politique liée au maintien au pouvoir de Joseph Kabila au-delà du terme de son mandat, échu depuis le 20 décembre.

Par ailleurs, l'ONU a dénombré 80.000 personnes déplacées, en six jours, fuyant de violents combats entre une milice et l'armée congolaise dans le territoire de Fizi au Sud-Kivu dans l'Est de la République démocratique du Congo, a appris l'AFP mercredi de l'ONU.

Le 29 juin, des combats ont éclaté entre l'armée congolaise et les miliciens Maï-Maï Yakotumba qui ont pris le contrôle de quatre localités en un jour avant d'en être délogés et repoussés cinq jours plus tard. Les deux parties avaient utilisé armes lourdes et légères, tuant au moins douze personnes.

"Plus de 80.000 personnes ont fui leurs domiciles suite aux combats entre l'armée et les Maï-Maï du 29 Juin au 05 Juillet dans le territoire de Fizi", a déclaré Maman Sidikou, chef de la Mission de l'ONU en RDC (Monusco) lors d'une conférence de presse à Bukavu, la capitale du Sud-Kivu.

"Nous sommes très préoccupés par ces gens qui sont jetés sur les routes, ces gens qui vivent avec la peur au ventre", a ajouté M. Sidikou, précisant que "la plupart de ces déplacés sans assistance sont regroupés essentiellement" dans trois sites.

"Nous sommes très occupés par les abus contre les populations civiles", a indiqué M. Sidikou, qui a rappelé aux groupes armés, aux milices et aux forces de sécurité, l'attachement de l'ONU "au respect de droits humains".