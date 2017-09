L'ONU lance son nouveau plan d'action pour la Libye

Une session de pourparlers entre parties rivales libyennes s'est ouverte mardi en Tunisie sous l'égide du nouvel émissaire de l'ONU, Ghassan Salamé, moins d'une semaine après qu'il a présenté sa feuille de route aux Nations unies pour tenter de sortir le pays du chaos.

Ces nouvelles négociations doivent se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine à Gammarth, dans la banlieue de Tunis, où de tels pourparlers ont déjà eu lieu dans un passé récent.

Si les participants parviennent "à s'accorder sur les amendements à apporter à l'accord" de Skhirat (Maroc), "cela donnera un signe très fort au reste des Libyens qu'il y a une possibilité de travailler ensemble", a déclaré M. Salamé lors d'une conférence de presse.

Le diplomate onusien, dont la nomination remonte à juillet, a dit espérer l'organisation d'élections législatives et présidentielle "avant ou en juillet (2018), "pour lesquelles nous serons convenablement préparés".

La Libye est déchirée entre pouvoirs politiques rivaux depuis la chute de la dictature de Mouammar Kadhafi en 2011. Un accord interlibyen a été signé fin 2015 au Maroc, sous l'égide de l'ONU, et un gouvernement d'union (GNA), avec Fayez al-Sarraj comme Premier ministre, a été formé.

Même s'il a réussi à étendre son influence dans la capitale depuis son installation à Tripoli en mars 2016, le GNA peine à imposer son autorité sur de larges pans du pays. Il est notamment confronté à une autorité rivale au pouvoir dans l'est avec le soutien du controversé maréchal Khalifa Haftar.

Si une dynamique se met en place, "plusieurs étapes dans mon plan d'action vont se suivre, petit à petit, notamment au niveau législatif, et au niveau constitutionnel", a fait valoir l'émissaire de l'ONU.

Ghassan Salamé a présenté cette feuille de route aux Nations unies le 20 septembre en expliquant vouloir redonner un "avenir" aux Libyens.

Selon ce plan d'action, une nouvelle Constitution doit être soumise à référendum et ouvrir la voie à des élections.

A New York, M. Salamé avait confirmé que l'accord de Skhirat restait "le seul cadre valable", tout en notant qu'il existait "un large consensus pour l'amender".

Il avait également annoncé, sans donner de date, l'organisation à l'ONU d'une conférence nationale pour réintégrer tous les acteurs "ostracisés ou marginalisés" sur l'échiquier libyen.

A rappeler que l'accord de 2015 n'a été que partiellement soutenu par les médiateurs internationaux et le général Khalifa Haftar, homme fort de l'est du pays dont les succès militaires lui ont valu les faveurs des puissances occidentales, ne l'a jamais adopté. De passage à Rome mardi, il a notamment été reçu par la ministre italienne de la Défense, Roberta Pinotti.

Fayez Seraj, chef du gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU, et Khalifa Haftar, réunis à l'initiative d'Emmanuel Macron, se sont engagés fin juillet à observer un cessez-le-feu et à œuvrer à la tenue d'élections "dès que possible".