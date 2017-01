L'ONU disposée à intervenir en faveur des réfugiés palestiniens

L'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a lancé, lundi, un appel de financement international de 402 millions de dollars afin de répondre d'urgence à la crise dans les territoires palestiniens occupés, y compris à Jérusalem-Est.

L’agence onusienne a indiqué, dans un communiqué, que la situation politique et sécuritaire reste volatile dans la bande de Gaza, où le blocus qui entrera bientôt dans sa onzième année a entraîné l'un des taux de chômage les plus élevés dans le monde.

Elle a expliqué que le plan 2017 lui permettra de continuer à fournir l'aide alimentaire d'urgence à environ 911.500 réfugiés à Gaza, outre une aide locative à plus de 6.500 familles de réfugiés qui ont perdu leurs maisons pendant les hostilités de 2014.

L’organisme de l’ONU aidera également plus de 50.000 familles de réfugiés à réparer leurs maisons qui ont été endommagées ou détruites.

L’UNRWA a déploré que les réfugiés palestiniens en Cisjordanie continuent d'éprouver des conditions socio-économiques difficiles, dont notamment une hausse récente du nombre de démolitions de maisons et de restrictions d'accès et de déplacement.

Ainsi, le programme "argent contre travail" de l'agence profitera à environ 8.000 réfugiés de Palestine en situation d'insécurité alimentaire en Cisjordanie. Quelque 155.000 réfugiés palestiniens recevront des chèques-repas et 36.000 bédouins et éleveurs vulnérables dans la zone C bénéficieront du programme de distribution de vivres de l'agence, a indiqué l’UNRWA.

Par ailleurs, l'agence de l'ONU pour l'aide aux réfugiés de Palestine (UNRWA) a lancé un appel à Beyrouth pour récolter d'urgence plus de 400 millions de dollars pour aider le demi-million de Palestiniens affectés par la guerre en Syrie.

Selon cette organisation, 80% des 411 millions de dollars demandés sont destinés aux 450.000 Palestiniens restés en Syrie et qui ont un "besoin critique" d'une aide humanitaire pour survivre.

Le reste de la somme demandée doit être distribué aux 31.000 Palestiniens qui ont fui vers le Liban et aux 16.000 qui ont trouvé refuge en Jordanie.

"C'est une claire violation du droit humanitaire international de refuser l'accès de l'assistance humanitaire à des personnes vulnérables à cause des déplacements, du conflit ou de la guerre", a déclaré, lundi, lors d'une conférence de presse à Beyrouth, Matthias Schmale, responsable de l'UNRWA pour la Syrie.

"Certains réfugiés palestiniens qui n'avaient jamais demandé d'aide de l'UNRWA auparavant se tournent vers nous aujourd'hui pour que nous les aidions à couvrir leurs besoins élémentaires", a insisté pour sa part le directeur par intérim de l'UNRWA au Liban, Hakam Shahwan.

Au Liban, où se trouvent plus de 31.000 Palestiniens venus de Syrie "l'aide en leur faveur s'ajoute à celle que nous dispensons aux réfugiés palestiniens" vivant au Liban, a-t-il ajouté.

Commencé en mars 2011 par des manifestations pacifiques contre Bachar al-Assad réprimées par le régime, le conflit en Syrie s'était durci pour devenir un conflit armé qui a fait plus de 310.000 morts.