L’ONMT signe un accord avec le tour-opérateur allemand FTI

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a signé récemment à Munich, un accord de partenariat avec le tour-opérateur allemand FTI pour opérer des vols vers Marrakech.

Cet accord porte sur l’organisation de quatre vols par semaine à destination de Marrakech au départ de quatre villes allemande outre le renfoncement des vols à destination d’Agadir, rapporte la MAP.

Ce partenariat revêt une importance capitale dans la mesure où il fait la promotion de la ville de Marrakech avec un tour-opérateur connu sur le marché, explique-t-on auprès de l’ONMT.

Il permettra de promouvoir de nouveaux vols et de renforcer d’autres déjà lancés dans le cadre d’accords signés auparavant.

Pour le directeur général de l’ONMT Abderrafie Zouiten, ''le partenariat scellé aujourd’hui avec le groupe FTI marque la confiance dans la destination Maroc''.

''Il s’agit d’une vraie rupture dans la mesure où c’est la première fois que Marrakech sera programmée avec quatre vols charters hebdomadaires au départ du marché allemand'', a-t-il expliqué dans une déclaration à la MAP.

Il a rappelé que, par le passé, les Allemands étaient beaucoup plus orientés vers la ville d’Agadir, notant que là aussi il y a une activité forte en 2017.

Cette programmation, a-t-il ajouté, sera renforcée avec cette offre dédiée au produit famille au départ de quatre villes allemandes, à savoir Hanovre, Düsseldorf, Francfort et Cologne à destination de Marrakech.

M. Zouiten a affirmé que ce partenariat a été rendu possible grâce à trois acteurs, à savoir les groupes Atlas hospitality, FTI et l’ONMT, notant que cette démarche sera étendue à d’autres grands tour-opérateurs européens.

M. Dietmar Gunz, directeur général du groupe FTI a, de son côté, fait part du renforcement de l'activité de son groupe sur la destination Maroc avec la programmation de 4 vols charters hebdomadaires sur Marrakech à compter du début novembre 2017 marquant ainsi sa confiance dans la destination Maroc.

Cette nouvelle offre vient s'ajouter à celle existante sur Agadir qui a connu une forte progression cette année et qui permettra une hausse de plus de 50% pour 2018, a-t-il rappelé.

«Le Maroc présente de formidables atouts que nous comptons exploiter grâce à la très bonne coopération avec les acteurs marocains du secteur touristique et plus particulièrement l'ONMT", s’est-il félicité. A rappeler que le nombre de touristes en provenance du marché allemand, y compris les membres de la communauté marocaine, a atteint à fin juin dernier 278.000 touristes, soit une augmentation de 12%.

Le nombre de touristes allemands a atteint 154.000, avec une augmentation de 19%, dont 50.000 vers Agadir, soit une augmentation de 60%.

Le groupe FTI dispose d’une chaîne de télévision suivie par un demi-million de téléspectateurs. Cette chaîne fait la promotion de la destination Maroc, notamment les villes de Marrakech et d’Agadir et des établissements hôteliers marocains.