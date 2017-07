L'ONCF table sur 6 millions de voyageurs sur la voie ferrée Settat-Marrakech à l'horizon 2020

L'Office national des chemins de fer (ONCF) table sur 6 millions de voyageurs à travers le doublement de la voie ferrée Settat-Marrakech sur 141 km.

"L'ONCF vise à passer de 3,5 millions de voyageurs qui font le transit Casablanca-Marrakech à 6 millions à l'horizon 2020", a fait savoir le directeur de la région Sud à l'ONCF, Rachid Fakihani, à l'occasion d'une visite de presse des projets d'infrastructures de transport à Marrakech, financés par la Banque africaine de développement (BAD).

Ainsi, rapporte la MAP, l'ONCF veut réduire le temps de trajet d'environ 29 minutes, passant de 3h37min à 2h59 min, a précisé M. Fakahani.

"Le doublement de la voie va permettre également de rendre plus fluide la circulation des trains et d'injecter plus de trains, pour passer de 9 trains actuellement à 16 trains à l'horizon 2020", a indiqué le responsable.

De son côté, l'ingénieur de transport au sein de la BAD, Pierre Morenbong, a noté que ce projet a été réalisé grâce au partenariat entre l'ONCF et la BAD , avec une enveloppe budgétaire de près de 113 millions de dollars.

Ce projet, en cohérence avec la stratégie marocaine de développement des infrastructures de transport pour la période 2012-2016, contribue au déploiement d'un système de transport multimodal efficace et durable.

Ses objectifs sont d’améliorer la connectivité du Royaume aux marchés mondiaux de marchandises et de matières premières et d’attirer, par une meilleure compétitivité, un plus grand volume d’IDE.

Il s’insère dans le cadre du contrat-programme de l’ONCF afin de répondre à une demande de transport en forte progression, due à la dynamique socio-économique, culturelle et touristique des agglomérations reliées.