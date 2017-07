L’ONCF affiche un résultat d'exploitation en hausse de 31%

L'Office national des chemins de fer (ONCF) a annoncé avoir réalisé, au cours de l'année 2016, un résultat d'exploitation de 223 millions de dirhams (MDH), en progression de 31%.

En effet, les agrégats financiers et de gestion de l'Office ont dépassé les prévisions budgétaires avec, par ailleurs, un chiffre d’affaires de 3,7 milliards de dirhams (MMDH) (+1%), une valeur ajoutée de 2,5 MMDH (+3%) et une capacité d’autofinancement de 673 MDH (+5,8%), a fait savoir l'Office dans un communiqué rendu public à l'issue de son Conseil d'administration, tenu vendredi à Rabat, sous la présidence du ministre de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara.

"L’Office a continué à jouer son rôle de transporteur de référence et d’acteur économique de choix comme en témoignent quelques indicateurs révélateurs : près de 40 millions de voyageurs transportés, plus de 28 millions de tonnes de marchandises acheminées, environ 5,8 MMDH d’investissements réalisés et un gain substantiel pour la collectivité estimé à 2,5 MMDH grâce à l’utilisation du train", a fait valoir le directeur général de l'ONCF, Mohamed Rabie Khlie, cité par le communiqué.

Abordant les moments forts ayant marqué cet exercice achevé sous le signe de "l’engagement et de la persévérance sur la voie de la concrétisation des projets structurants ayant atteint un stade culminant en matière de leur réalisation", M. Khlie a noté que l’année 2016 a été marquée par des événements phares, tel que le lancement par SM le Roi Mohammed VI du projet de construction de la nouvelle gare de Rabat-Agdal et l’inauguration par SAR le Prince Moulay Rachid du Train du climat dans le cadre de la participation de l’ONCF à la COP22, rapporte la MAP.

A cela s’ajoute la réalisation, pour la première fois par l’Office, de son bilan carbone, conjugué avec le chantier de certification ISO 50001 (efficacité énergétique) et ISO 14001 (environnement) conformément à sa nouvelle stratégie de développement durable, a ajouté le directeur général.

Il a précisé que de telles performances ont été adossées à un programme d’investissement "ayant atteint sa vitesse de croisière, faisant aujourd’hui du réseau ferré national un chantier à ciel ouvert de Tanger à Marrakech et sans précédent dans l’histoire des chemins de fer de notre pays".

Pour sa part, M. Amara a souligné que le Royaume s’inscrit dans une dynamique de développement de l’armature des différentes infrastructures de transport tous modes confondus, eu égard à la politique des grands chantiers initiée sous l’impulsion du Souverain, précisant que cette dynamique de transformation concerne aussi le secteur ferroviaire comme en attestent les multiples projets structurants en cours.

De même, le ministre n’a pas manqué de noter que le transport ferroviaire est appelé à se développer compte tenu des projets en cours au regard de sa portée socio-économique et de ses atouts indéniables pour la collectivité. Il s’agit de lui permettre de jouer pleinement son rôle de locomotive, face à l’évolution sans cesse croissante des besoins de déplacement, au service d’une mobilité durable des personnes et des biens.

Par ailleurs, M. Amara a insisté sur les efforts considérables déployés par le personnel de l’Office pour mener à bien les projets structurants initiés et à leur tête le projet de la ligne à grande vitesse, et veiller à l’amélioration de la qualité de service malgré les perturbations qui peuvent survenir suite aux travaux du triplement et du doublement de plusieurs lignes et la construction de nouvelles gares ferroviaires modernes.

Il a également évoqué que les incidents isolés, sur lesquels l’Office veille à travers ses communiqués à en expliquer les raisons et à s’en excuser, "ne devraient pas impacter l’image de l’Office en tant qu’établissement public national ambitieux participant à l’effort de construction d’infrastructures modernes", a rapporté le communiqué.

Actuellement en phase d’achèvement, le programme d'investissement de l'Office comporte notamment le projet de construction de la ligne à grande vitesse reliant Tanger à Casablanca, le triplement de la voie ferrée entre Kénitra et Casablanca, le doublement complet de la ligne Casablanca-Marrakech, le remaniement des installations ferroviaires au sein de l’agglomération de Casablanca, la modernisation des installations de signalisation à travers le réseau, la réhabilitation du tunnel ferroviaire reliant Salé à Rabat, ou encore la construction de nouvelles gares ferroviaires, a relevé le communiqué.

Dès leur mise en service, ces projets structurants ne manqueront pas à partir de 2018 d’améliorer, voire métamorphoser la configuration du réseau ferré national dans l’objectif de transformer complètement l’offre ferroviaire, de renforcer la sécurité, d’améliorer la qualité de service et de rapprocher les villes en réduisant les temps de parcours, a souligné le communiqué.

En attendant la mise en service de ces projets dès 2018, M. Khlie a indiqué, à cette occasion, que "la préoccupation majeure de l’ONCF demeure la mobilisation totale de l’ensemble de ses moyens pour minimiser les impacts de ces grands travaux qui sont menés à un rythme accéléré. D’autant plus que l’Office a fait le choix de conduire ces chantiers avec le mot d’ordre: maintenir l’offre presque au même niveau, veiller à garantir le niveau de sécurité exigé et limiter, autant que possible, l’impact des chantiers sur la qualité du service".

En ce qui concerne les perspectives de développement du secteur ferroviaire national, le directeur général a présenté les conclusions des études prospectives visant à arrêter la feuille de route pour les années à venir, tout en assurant l’ancrage stratégique du réseau ferroviaire, avec l’ambition d’accompagner efficacement la dynamique du Royaume conduite sous la vision éclairée de SM le Roi, a indiqué le communiqué.