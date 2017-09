L'OCS entend signer une saison particulière et surmonter les difficultés des dernières années

Le championnat national de football 2017-2018, qui débutera vendredi prochain, représente une opportunité pour l'Olympique club de Safi (OCS) d'améliorer son classement et de surmonter les difficultés des dernières saisons. Dans l'objectif de dépasser ces contraintes, le bureau dirigeant du club a pris une série de mesures en coordination avec l'entraîneur Mohamed Amine Benhachem en vue de hisser le niveau technique et d’améliorer le rendement de l'équipe, l'objectif étant de terminer la saison parmi les équipes de tête du championnat. Dans ce cadre, M. Benhachem a relevé dans une déclaration à la MAP que l'objectif escompté par le club cette saison consiste à se classer parmi les cinq premiers de la Botola Maroc Telecom D1, soulignant que le club a tracé plusieurs objectifs qui seront mis en œuvre sur plusieurs étapes lors de la prochaine saison sportive, qui s'annonce très compétitive vu que la plupart des équipes ont renforcé leurs rangs par de nouvelles recrues.

Les préparations de l'équipe ont débuté par une concentration à Safi où il a été question de renforcer le côté technique et sélectionner les joueurs devant pallier au manque dans certains postes, a-t-il dit, ajoutant que l'équipe s'est déplacée à Casablanca pour disputer 12 matches amicaux au total contre des équipes évoluant dans les Botola Maroc Telecom D1 et D2, outre un match contre une équipe algérienne, avant de retourner à Safi comme 3è et dernière étape de ces préparations.

Ces matches amicaux ont permis de mettre à l'épreuve la préparation physique et technique des joueurs, a souligné M. Benhachem, notant que l'OCS a connu des changements dans sa formation, notamment après l'arrivée à terme des contrats de certains joueurs qui ont été écartés.

Dans ce contexte, il a relevé que la décision d'écarter ces joueurs a été dictée par l'expérience difficile que l'équipe a vécue la saison dernière à l'approche de la fin des contrats de certains joueurs, dont la concentration et le rendement ont diminué lors des matches retour du championnat.

Ainsi, l’OCS a écarté quatre joueurs, dont les contrats sont arrivés à terme, et renouvelé ceux de 5 autres, dont Kamal Ait Hajj et Ahmed Sebbar, a précisé l'entraîneur.

Par ailleurs, l’équipe s’est adjugé les services de 8 joueurs issus de clubs amateurs en vue de renforcer notamment le volet offensif, a-t-il dit, notant que ces joueurs ont démontré de grandes qualités et sont en mesure de faire partie des meilleurs joueurs de la Botola Maroc Telecom D1. Pour sa part, le capitaine de l’OCS, Mehdi Namli, a indiqué que les préparations se déroulent dans un climat empreint de discipline et de responsabilité, relevant que les joueurs ne ménageront aucun effort pour que l’équipe termine la saison dans les cinq premières places du championnat.

Il a ajouté que les jeunes joueurs seront assistés par les vétérans du club qui ont accumulé une grande expérience afin d’être à la hauteur des attentes des supporters de l’OCS.