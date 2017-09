L’OCP réceptionne le “Navigator Jorf” spécialisé dans le transport d’ammoniac

Le Groupe Office chérifien des phosphates (OCP) a annoncé, vendredi, la réception, sur le site industriel de Jorf Lasfar (près d’El Jadida), du "Navigator Jorf", un navire gazier spécialisé dans le transport d’ammoniac.

Cette opération est le fruit d’un partenariat stratégique entre le Groupe, qui a affrété le bateau, et l’armateur britannique Navigator Gas, propriétaire et exploitant de la plus grande flotte mondiale de transporteurs de gaz liquéfiés, indique un communiqué du leader mondial des phosphates et dérivés.

Construit sur les chantiers de Hyundai MIPO en Corée du Sud, le Navigator Jorf est long de 180 m et possède une capacité de chargement de 25.000 tonnes métriques, précise-t-on.

Il approvisionnera en ammoniac la plateforme Jorf Lasfar et assurera à l’OCP le transport des quantités nécessaires de cette matière première essentielle à la fabrication des engrais, rapporte la MAP.

En phase de devenir le premier producteur mondial d’engrais phosphatés, l’OCP est devenu par conséquent un importateur majeur d’ammoniac, dont les volumes importés sont passés de 800.000 tonnes en 2013, à 1,2 million de tonnes en 2016.

En 2018, les besoins exprimés du Groupe vont connaître une hausse sensible pour se situer à hauteur de 1,8 million de tonnes d’ammoniac.

Le Navigator Jorf "accompagnera ainsi le développement sans précédent de Jorf Lasfar, un hub mondial de transformation du minerai de phosphate, dont les capacités de production augmentent de manière continue", se félicite l’OCP.

L’approvisionnement en ammoniac via le Navigator Jorf se fera en mode Time Charter (location d’un navire sur une longue durée), une première dans l’histoire d’OCP, ce qui permettra «de réduire significativement nos coûts de fret liés aux importations d’ammoniac».

La nouvelle acquisition contribuera également à renforcer la position du Groupe en vue de devenir "le premier producteur mondial d’engrais phosphatés".