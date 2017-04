L’OCK se noie et la JSKT s’en sort

La JSKT réédite l’exploit de l’aller et bat de nouveau l’OCK, cette fois-ci, at home, devant ses supporters, pour le compte de la 23ème journée du Botola Pro Maroc Telecom, dans un derby régional qui a été bénéfique à l'équipe tadlaouie et maléfique aux Khouribguis qui mettent un pas en deuxième division.

Le coach Ait Djoudi a aligné lors de cette rencontre tous les éléments essentiels malgré la blessure de Bilal El Magri et Danger Mbengue, car le match était décisif. Après une demi-heure de jeu, les mauvais choix du coach se révèlent fatales. En effet, la blessure d’El Magri se renouvelle et l’oblige à céder sa place à Khaled Hachadi qui a été sous pression, vu les attentes du public khouribgui, surtout après les bonnes prestations de ce joueur lors des matchs de préparation et son désir de faire de même en match officiel. Toutefois, il ne peut supporter le rythme effréné de la rencontre à l’instar de son coéquipier Zouhair El Hachimi. Par contre, les visiteurs ferment tous les couloirs, occupent le milieu du terrain et pressent le porteur du ballon.

L'équipe khouribguie a eu quelques occasions pour ouvrir le score par l’intermédiaire du joueur camerounais Danger, mais il ne les a pas bien exploitées. Les contres rapides des Tadlaouis, en revanche, ont porté le danger à maintes reprises dans le camp khouribgui.

En seconde période, les Phosphatiers se portent à l’attaque en vue de marquer. Mais et à la surprise générale, ce sont les Tadlaouis qui inscrivent un superbe but leur permettant de remporter les trois points de la victoire.

Par contre, l'Olympique de Khouribga subit une nouvelle défaite devant un adversaire après celle face au KAC et le match nul sur ses bases devant le CRA.

L’OCK se trouve désormais dans une situation délicate et il est temps de rectifier le tir avant qu’il ne soit trop tard.