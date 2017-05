L’OCK plus proche que jamais du maintien

L’Olympique Club de Khouribga a franchi une étape importante dans sa lutte pour le maintien parmi l’élite après son éclatant succès aux dépens de l'Olympique de Safi, dans le derby phosphatier qui les a opposés au complexe OCP, pour le compte de la 27ème journée du Botola Pro Maroc Telecom. L’équipe locale a profité des nombreuses absences dans les rangs safiots, lors de ce match crucial, qui a connu le retour de l'attaquant Danger Mbengue qui a réussi à inscrire le premier but, après seulement cinq minutes de jeu.

La rencontre a été caractérisée par un pressing constant des Khouribguis. Les hommes d’Ait Djoudi, acculant leur adversaire à défendre, ont bénéficié d’un coup franc bien botté par le défenseur et capitaine de l’équipe Youssef Oggadi qui a doublé la mise pour les siens.

Au cours du deuxième half, les joueurs de l’Olympique ont maintenu la pression sur les visiteurs les obligeant à dégager les balles en catastrophe. Et c’est ainsi que le remuant Tighazoui a marqué le troisième but. Après l’expulsion du joueur safiot Essamoumi, le remplaçant Khalid El Hachadi, profitant de l’infériorité numérique, a signé son premier but officiel et le quatrième pour l’OCK.

Crâce à ce large succès, l’OCK a assuré son maintien. Il est 10ème au classement avec 31 points au compteur, profitant de la défaite du KAC.