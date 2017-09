L’OCK et le Raja se neutralisent

L’Olympique Club de Khouribga a croisé le fer avec le Raja de Casablanca, devant des tribunes archicombles, dimanche, au Complexe OCP, pour le compte de la 1ème journée du Botola Pro Maroc Telecom. Ce match s’est soldé sur le score d’un but partout.

Dès le coup d’envoi l’OCK exerce un pressing sur son adversaire, qui donne ses fruits à la 16’, suite à une erreur défensive des Rajaouis. L’attaquant Tighazoui passe à Askari, ce dernier sert le remuant Abboubi en position idéale, qui trompe la vigilance de Zniti et inscrit pour les siens .Les visiteurs ripostent à la 19’ par un heading de Yamiq, qui a été intercepté par le gardien Fakhr.

Les Khouribguis exercent une grande pression sur la défense casablancaise et surtout du côté du défenseur Bentayeb. Sentant le danger, le coach espagnol Juan Carlos Carrido procède à un changement. Ainsi, Benhalib relève Bentayeb à la 24’.

Quatre minutes après, les hommes de Carrido bénéficient d’un corner bien botté par Benhalib, à la reprise Banoun d’une superbe tête, bien cadrée égalise pour les Verts. Après ce but, les Rajaouis sortent de leur réserve et portent le danger au camp khouribgui à maintes à reprises. A la 36’,suite à une contre-attaque en force, Hadraf se trouve comme par enchantement tête à tête avec Fakhr, mais rate un but tout fait.

Jamal Aït Lamaalem subtilise la balle à un attaquant rajaoui, traverse tout le terrain en mettant en vent plusieurs adversaires, arrive à la surface de réparation ne trouvant pas de soutien tire, mais sa frappe est contrée par un défenseur (37’). Trois minutes après, El Abboubi est fauché en pleine surface de réparation (40’), cependant, l’arbitre fait la sourde oreille aux réclamations des Khouribguis demandant un penalty. En dépit de la grande pression et de nombreuses tentatives des joueurs casablancais, le résultat n’a pas changé jusqu'à la fin de la première période.

En seconde période, la physionomie du match change complètement. En effet,le rythme de la rencontre baisse, trop de déchets techniques. A un certain moment, les hommes de Corrido dominent totalement les Phosphatiers qui commencent à dégager les balles en catastrophe. La 49’. El Abboubi qui est un poison pour la défense des visiteurs, trompe un joueur, Zniti le fauche en pleine surface de réparation, le referee El Haraoui n’hésite pas un instant, accorde le penalty et gratifie le keeper d’un carton jaune. A la transformation, Tighazoui téléphone à Zniti qui renvoie la balle sans effort. Après ce penalty raté par l’étoile de l’équipe, les éléments khouribguis deviennent prenables. Ainsi, les visiteurs se portent à l’attaque, campent dans le camp des locaux un moment et menacent le keeper Fakhr à plusieurs reprises. Les Phosphatiers procèdent de temps en temps par des contres qui manquent d’efficacité. A la 87’, Bidimbou, entré à la place de Tighazoui se trouve face à face avec Zniti, mais il manque lamentablement ce qui anéantit le rêve des hommes d’Aït Djoudi d’empocher les trois points de la rencontre.

Le coup de sifflet final libère les 22 protagonistes qui n’attendent que la fin de la partie, fatigue et début de saison obligent.

La prochaine échéance, l’Olympique fera un voyage périlleux à Marrakech pour affronter le KACM, tandis que le Raja recevra sur ses bases les FAR de Rabat pour le compte de la seconde journée.

Chouaib Sahnoun