L’Italie en force à Meknès

Quarante-quatre entreprises italiennes présenteront leurs offres de produits, technologies et services agricoles lors de la 12ème édition du Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM-2017), indiquent des responsables de la Foire de Vérone, coorganisatrice de la participation italienne à ce grand événement.

« Désigné en tant que partenaire exclusif pour la gestion des espaces dédiés aux entreprises italiennes, la Foire de Vérone a réussi à mobiliser 44 entreprises qui exposeront leurs produits dans un stand d'une superficie de 1200 m2 au SIAM, le plus important Salon agricole en Afrique et pont pour le commerce avec l’Afrique », ont-ils souligné.

Le directeur général de la Foire de Vérone (Veronafiere), Giovanni Mantovani, a notamment déclaré : "Nous avons atteint un objectif significatif : bien qu’il s’agisse de la première année de collaboration entre Fieragricola et SIAM, force est de constater que ce partenariat fonctionne bien, rapporte la MAP. Le nombre d’entreprises participant à ce Salon confirme l’intérêt qu’accordent les entreprises italiennes à des marchés aussi importants tels que ceux du Maroc et de l’Afrique ». Ainsi, a-t-il ajouté, «il n’est pas étonnant de voir le stand italien afficher déjà complet compte tenu de l’importance que revêt désormais ce Salon ».

Selon M. Mantovani, les 44 entreprises italiennes qui seront présentes à Meknès sont spécialisées dans divers domaines allant de la production des machines agricoles à la nutrition animale en passant par la zootechnie et l’énergie renouvelable. Elles proviennent de toutes les régions italiennes, dont une majorité de la Vénétie (13), la Lombardie (10), et l’Emilie Romagne (8).

M. Mantovani a en outre fait observer que la Foire de Vérone et le SIAM avaient signé un “accord stratégique" qui permettra à l’Italie de renforcer sa position en Afrique du Nord dans le secteur de l’agro-alimentaire. « Nous sommes satisfaits du fait d’être la première foire italienne à conclure un accord de coopération stratégique avec le SIAM », a-t-il dit.

«Les discussions entre les deux foires initiées il y a une année se sont intensifiées après la visite d’une délégation conduite par le Commissaire général du SIAM, Jaouad Chami, à la 112ème édition de Fieragricola en février 2016», a-t-il expliqué observant qu’à la suite de rencontres au siège de la FAO à Rome puis au ministère de l’Agriculture au Maroc, l’Italie a été désignée comme pays d’honneur de la 12ème édition du SIAM.

A noter que la participation italienne est organisée par l’Ambassade d’Italie à Rabat et l’Institut italien pour le commerce extérieur (ICE) de Casablanca, en collaboration avec Verona Fiere (partenaire officiel du SIAM).

Verona Fiere est une foire internationale pour le secteur agricole et donne un aperçu complet de technologies et de produits pour cette industrie. Elle se compose de plusieurs sous-foires et couvre l'ensemble du territoire: les technologies agricoles, des équipements pour l'élevage, les énergies renouvelables et des services pour le secteur agricole.