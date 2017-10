L’IRT, un sacré client pour le KACM

Le bal de la 5ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom D1, sera ouvert aujourd’hui par la programmation de deux rencontres qui ne manqueront point d’attrait.

Au Complexe Moulay Abdellah à Rabat, le DHJ sera l’hôte de l’AS FAR, deux clubs fraîchement qualifiés au tour des demi-finales de la Coupe du Trône. Pour le championnat, ce sera une autre paire de manches et la confrontation s’annonce sous de bons auspices avec des Militaires en quête de leur première victoire à la maison. Scénario que les Jdidis tâcheront d’avorter par tous les moyens en vue de conserver leur invincibilité.

La seconde affiche de ce vendredi mettra aux prises au Grand stade de Marrakech le KACM avec l’IRT. Le Kawkab, qui reste sur deux défaites consécutives face au Raja à Agadir et à l’AS FAR à domicile, tentera à tout prix de limiter les dégâts ce soir contre une formation tangéroise qui tient à garder contact avec les équipes du peloton de tête.

Cette cinquième manche devra se poursuivre samedi avec la programmation du match qui opposera Chabab Rif d’Al Hoceima au Rapide Oued Zem, deux clubs qui partagent la même place au milieu du tableau avec une victoire, un match nul et une défaite chacun.

Dimanche, deux confrontations seront à l’ordre du jour avec d’abord un RAC-CAK qui aura pour cadre le stade Moulay Rachid à Casablanca. Le Racing, qui n’a pas encore goûté aux délices de la victoire dans la cour des grands, aura à cœur de réaliser cet objectif face à une équipe khénifrie pas du tout prête à céder le pas à l’issue d’une seconde virée du côté de la métropole.

Tout comme le RAC, l’OCK, sous la conduite de son nouvel entraîneur, le Français Bernard Simondi, sera animé par la volonté de signer sa première victoire de la saison en recevant l’OCS, club dont les performances fonctionnent en dents de scie.

Cette journée devrait être clôturée, lundi en soirée, par le match au sommet entre le Raja, deuxième, et le HUSA, leader. Cette confrontation se jouera au Complexe sportif Mohammed V et il s’agira d’ailleurs du dernier match disputé dans ce stade qui sera fermé de nouveau pour des énièmes travaux de réfection (pelouse et projecteurs), en vue d’être fin prêt pour le CHAN 2018 qui aura lieu en janvier prochain au Maroc après que la CAF avait retiré l’organisation de ce tournoi au Kenya.

Il y a lieu de signaler enfin qu’à l’instar des précédents actes du championnat, cette journée sera au goût de l’inachevé après le report des matches WAC-MAT et RSB-FUS, et ce en raison de l’engagement ce samedi du Wydad et du Fath en compétitions africaines.