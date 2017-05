L’IRT et le CAK bouclent l’exercice sur une bonne note

Sans réel enjeu, la rencontre qui a opposé, jeudi, l'Ittihad de Tanger (IRT), au Grand stade de la cité du Détroit à l'AS FAR, pour le compte de la 30è et ultime journée de la Botola Maroc Telecom D1 de football, s'est soldée sur une victoire des locaux (2-1).

Abdelkabir Elouadi a ouvert le score pour les Militaires à la 36è, avant qu’Abdelghani Mouaoui (72è) n'égalise pour les Tangérois. L'Ivoirien Herve Guy (90è) a scellé le sort de cette rencontre, en inscrivant le but victorieux de l'IRT.

Pour sa part, le Chabab Atlas Khénifra (CAK) s'est imposé à domicile face à Olympique Khouribga par 1 but à 0, grâce au Malien Abdoulaye Traore (86è).

Au terme de ces deux rencontres, l’Ittihad Tanger (45è) chipe la 5è position à l'AS FAR (44 points) désormais 6è. Le CAK, lui, rejoint son adversaire du soir à la 10è position, avec 34 points.

Cette ultime journée du championnat national de football devait se poursuivre hier par la programmation de quatre rencontres, à savoir Raja-DHJ, JSKT-KAC, OCS-RSB et HUSA-CRA.

Les deux derniers matches de cette journée auront lieu dimanche et leur coup d’envoi sera donné à partir de 22 heures. Au Complexe Moulay El Hassan à Rabat, le FUS affrontera le Moghreb de Tétouan, alors que le Kawkab, qui reste sur une série de quatre victoires d’affilée ce qui lui a valu de sauvegarder sa place dans la cour des grands, terminera la saison en étant l’hôte du WAC au Grand stade de Marrakech.

Il y a lieu de rappeler que ces deux matches ont été ajournés à dimanche en raison de l’engagement du WAC et du FUS respectivement en Ligue africaine des clubs champions et en Coupe de la CAF.

A rappeler que le Wydad de Casablanca s'est adjugé le titre de champion du Maroc, à deux journées de la fin, devant, respectivement, le Difaa d'El Jadida, et le Raja de Casablanca. En revanche, la Jeunesse Kasbat Tadla et le KAC Kénitra ont été relégués en D2.