L'Europe draine près de 69% du total du trafic aérien des aéroports marocains

L'Europe est placée en tête de la liste des destinations internationales et nationales pour les aéroports marocains, en drainant 68,87% du total du trafic aérien au cours de l’année 2016, indique un rapport de l’Office national des aéroports (ONDA).

Cette destination a connu en général une demande remarquable où le nombre de passagers transitant entre les aéroports marocains et européens a atteint 12.560.661 passagers, alors que le nombre de passagers transitant entre les aéroports marocains et l’ensemble des destinations mondiales s'est élevé à 18.237.272 passagers, soit un chiffre record par rapport aux années précédentes.

Selon les statistiques de l’ONDA, rapporte la MAP, le nombre de voyageurs transitant entre les aéroports marocains et européens a enregistré une hausse de 0,68% par rapport à l’année 2015, où le nombre de passagers a été situé à 12.475.477.

Les destinations du Moyen-Orient ont, quant à elles, connu une hausse remarquable du nombre de passagers qui s’est élevé à 1.386.671 en 2016, contre 1.252.840 passagers en 2015, soit une hausse de 10,68 % et une part de 7,60% du total du trafic aérien dans l’ensemble des aéroports marocains.

Les destinations africaines se sont accaparé 7,08% du total du trafic aérien dans l’ensemble des aéroports marocains, derrière les destinations du Moyen-Orient et devant les destinations de l’Amérique du Nord (2,02%) et de l’Amérique du Sud (0,31%).

Pour sa part, le trafic aérien interne a connu une hausse considérable du nombre de passagers qui s’est élevé à 1.970.919 en 2016, contre 1.763.449 passagers en 2015, soit une hausse de 8,76%.