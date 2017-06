“L'Eté en pente douce”: le film culte adapté en BD

En 1980 sortait le roman «L'Eté en pente douce», signé Pierre Pelot, adapté sept ans plus tard sur grand écran par Gérard Krawczyk. Un long métrage culte à la tension érotique constante, à l'atmosphère moite et sensuelle, emmené par Jean-Pierre Bacri, Jacques Villeret et une inoubliable Pauline Lafont, qui allait disparaître un an plus tard à seulement 25 ans. Alors que les 30 ans de la sortie en salle de «L'Eté en pente douce» viennent d'être fêtés, Pierre Pelot et Jean-Christophe Chauzy revisitent ce classique avec une bande-dessinée disponible aux Editions Fluide Glacial. Pelot s'est ainsi prêté au jeu de la réécriture pour cette adaptation, colorisée à l'aquarelle par Chauzy. Si les personnages ont été légèrement modifiés pour l'occasion et la chute de l'histoire conforme à celle du roman, l'esprit général est toutefois bel et bien présent ainsi que l'objet central de l'oeuvre, l'ingénue Lilas aux tenues ultra-légères.

Sorti en salle en 1987, «L'Eté en pente douce» raconte l'histoire de Fane, qui en a assez d'entendre tous les soirs son voisin du dessus "tabasser" sa compagne. Un soir, il monte et redescend avec Lilas qu'il se met à aimer. Fane apprend alors la mort de sa mère qui avait une petite maison coincée entre deux garages. Fane, Lilas et Mo, le frère de Fane amoindri par une opération au cerveau, vont s'installer dans la maison. Ils vont essayer d'y être heureux malgré un village hostile et un été trop chaud.