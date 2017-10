L’Espagne sans Morata, Iniesta ni Carvajal

Les Espagnols Alvaro Morata, Andres Iniesta et Dani Carvajal, tous blessés, ont été remplacés par Alvaro Odriozola, Jonathan Viera et Aritz Aduriz dans la liste annoncée lundi par le sélectionneur Julien Lopetegui pour affronter l'Albanie puis Israël en qualifications pour le Mondial-2018. Le sélectionneur national devra en outre apaiser la tension autour de la Roja après les déclarations de Gerard Piqué selon lesquelles il se retirera de la sélection si Lopetegui ou la Fédération espagnole de football considèrent comme problématique sa défense d'un référendum d'autodétermination en Catalogne que le gouvernement espagnol juge illégal.

Le défenseur du FC Barcelone faisait partie de l'équipe qui a battu Las Palmas (3-0) dimanche au Camp Nou en championnat lors d'un match disputé à huis clos sur décison du Barça pour protester contre les heurts entre policiers et partisans du référendum, qui ont fait plus de 90 blessés. Piqué devait arriver hier à Madrid pour rejoindre le reste de la sélection.

Le défenseur latéral de la Real Sociedad Odriozola et le milieu de terrain de Las Palmas Viera ont été appelés pour la première fois en équipe d'Espagne tandis que l'attaquant-vétéran de l'Athletic Bilbao Aduriz, âgé de 36 ans, est récompensé pour son bon début de saison en Liga (4 buts). Il compte 11 sélections.

L'Espagne est en tête du groupe G de la zone Europe avec 3 points d'avance sur l'Italie. Une victoire lors des deux derniers matchs de qualifications suffirait à la Roja pour décrocher son billet pour la Russie en raison de sa différence de buts très favorable par rapport à celle de la Nazionale (+29 contre +12).