“L'Entrepôt de l'arbitraire”, une fiction historique signée Noureddine Amir

"L'Entrepôt de l'arbitraire" est l'intitulé du dernier roman de Noureddine Amir qui vient de paraître, une fiction historique retraçant l'histoire d'un village marocain du début du 20ème siècle à l'indépendance.

Etalée sur une cinquantaine d'années, cette fiction de 285 pages relate le quotidien des paysans de Tlat Oulad Fares, un petit village à mi-chemin entre Settat et Fkih Ben Saleh, et leurs malheurs face à la force oppressante de l'Entrepôt.

Dans un style agréable et soigné, l'auteur dresse un portrait sans concession de villageois qui, baignant dans l'ignorance, la misogynie et la superstition, n'ont d'autre choix que de se soumettre à la terreur de l'Entrepôt, avant qu'il ne soit remplacé par le colonisateur français. S'écartant de l'histoire officielle en se basant uniquement sur les récits des pauvres gens, Noureddine Amir fait découvrir au lecteur, avec beaucoup d'ironie, les péripéties de villageois hauts en couleur notamment à l'arrivée de l'armée des "Chrétiens".

Un peu plus loin, la tribu découvre le testament caché de deux talebs qui vivaient parmi eux jusqu'à leur mort à quelques heures d'intervalle, avant de constater avec stupéfaction que les disparus étaient en réalité deux sœurs fuyant l'autorité tyrannique de leur beau-père, un Cadi de Fès.

Ancien journaliste de l'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), Noureddine Amir a publié "La malédiction de la terre", "L'oeil qui ne s'endort jamais" et "Ben Asheer". Ce dernier roman, ainsi que "l'Entrepôt de l'arbitraire", sont disponibles en édition numérique sur Amazon.