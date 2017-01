L'Egypte double un Ghana démotivé

Alain Giresse (sélectionneur du Mali): "L'entraîneur a sa part de responsabilité que cela soit positif ou négatif. (Sur une possible démission ?) Ce n'est pas à l'ordre du jour. (Sur l'élimination et le match) Le terrain a joué son rôle. On avait décidé de prendre le match et donner de l'élan sur le plan offensif. On a eu des difficultés à concrétiser nos occasions. C'est lourd comme difficulté. Cela pénalise. C'est malheureusement à cet endroit que nous avons péché dans l'ensemble de la compétition. On voit bien qu'on a encore des paliers à franchir pour passer à un niveau de phase finale de CAN. Nous n'avons pas encore l'homogénéité suffisante pour le plus haut niveau."



Milutin Sredojevic (sélectionneur de l'Ouganda): "Je voudrais simplement dire que nous avons joué contre une équipe qui a déjà de l'expérience (dans la compétition). Nous avons tout fait pour essayer de relever notre niveau, malgré les conditons climatiques difficiles. Nous avons un avenir prometteur. Je suis très fier de notre performance. Bien que nous n'ayons pas la culture de la compétition, nous avons montré face au Ghana, à l'Egypte, et au Mali, que nous pouvons nous mesurer à n'importe quelle équipe en Afrique. Je suis confiant pour la suite."



Yacouba Sylla (capitaine du Mali): "On a manqué de réalisme et d'efficacité, c'est ce qui a fait défaut dans cette compétition. Cela arrive, on est tous des footballeurs, on est tous responsables. Il ne faut pas tirer sur les attaquants. C'est global, on a manqué d'efficacité collective. Ce sera à nous de remédier à cela. C'était extrêmement difficile de jouer sur cette pelouse qui était impraticable. Mais bon, l'Ouganda a joué dessus aussi. Cela reste un regret d'avoir joué sur des pelouses catastrophiques lors du premier tour. Mais bon on va essayer d'oublier cet épisode parce qu'il y a beaucoup à en retenir. Il faudra garder cela pour se projeter sur les éliminatoires du Mondial-2018 et de la CAN-2019."



André Ayew (milieu du Ghana, au micro de beIN Sports): "On a dominé la seconde période, ils ont marqué sur coup de pied arrêté, ils n'ont pas vraiment eu d'occasion. (La défaite) n'est pas un souci, il faut s'y faire, il faudra aussi avoir un arbitrage meilleur (sourire). Mais on est des professionnels, on a bossé, on a perdu, c'est pas grave, on va travailler et on va jouer dimanche. Terminer deuxième, c'est une déception quand on est le Ghana. Mais ce qui est important c'est de passer, on a vu que beaucoup de grandes nations n'étaient pas passées. La RDC est une bonne équipe, qui montre beaucoup de bonnes choses, qui progresse d'année en année. Ce sera un match très difficile pour nous, mais pour eux aussi. ".



Jordan Ayew (attaquant du Ghana, au micro de beIN Sports): "Dans l'ensemble on a fait de bonnes choses, ils n'ont pas eu trop d'occasions, nous on a eu des opportunités, et je pense qu'il y a un petit penalty (non sifflé) sur un corner, mais on ne va pas revenir sur ça, l'essentiel est fait, c'est d'être qualifié. Les Egyptiens connaissent très bien l'Afrique, quand ils mettent un but, ils se mettent tous derrière. Il vaut mieux perdre aujourd'hui qu'en quart de finale. Nous, on est là pour gagner ce trophée. Le pays n'attend que le trophée: si on perd en demi-finale ou en finale, au pays ils ne seront pas contents".