L’EN décroche la 3ème place au Championnat arabe d’aviron

La sélection marocaine a terminé à la 3ème place au classement du championnat arabe d'aviron (seniors, juniors et U23), organisé vendredi et samedi aux berges du lac de Tunis avec un total de 13 médailles, trois en argent et dix en bronze.

Les médailles d'argent ont été remportées par Sarah Fraincart, Khawla Maskouri et Majdouline Elallaoui, alors que le bronze a été décroché par Abdeslam Assermouh, Achraf Elalami, Oussama Faqir, Abdelhak Ellammane, Ousmane Ferikhou, Ayoub Bousseta, Mohamed Yahya Selami, Mohamed Aissam Hsini, Manal Chaffoui et Kawtar Stify.

Dans une déclaration à la MAP, Noreddine Rahali, chef de la délégation marocaine à ce championnat et trésorier de la Fédération Royale marocaine d’aviron s’est félicité des "résultats obtenus par ces rameurs marocains à l’avenir prometteur".

Il s’agit de jeunes rameurs qui ont brillé par leur prestation aux championnats arabe et africain, disputés au cours de ce mois à Tunis, ainsi que par leur énergie et leur talent qui devront leur permettre de rivaliser avec l'élite continentale et internationale, a-t-il précisé.

Le responsable a indiqué avoir eu des entretiens, en marge de ces compétitions, avec le président de la Fédération internationale des sociétés d’aviron, Jean-Christophe Rolland sur la stratégie nationale 2016-20 pour la promotion de ce sport.

Cette stratégie, a-t-il ajouté, concerne essentiellement la fabrication des bateaux d’initiation, la formation des arbitres et des entraîneurs et l’encouragement des clubs.

Au tableau des médailles de ce 12è championnat arabe, la Tunisie, pays hôte, a occupé la première place en récoltant un total de 11 médailles d'or, 7 d’argent et 1 de bronze, devançant l'Algérie, 2e avec 20 médailles.