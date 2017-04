L’EMSI, école privée d’ingénierie N°1 au Maroc

Jolie reconnaissance pour l’école marocaine des sciences de l’ingénieur (EMSI) qui s’apprête à fêter ses 31 ans. L’établissement vient d’être classé N°1 parmi les écoles privées d’ingénierie au Maroc par le baromètre Diorh-Campus Mag 2017. Il s’agit d’un ranking qui se base exclusivement sur l’avis des employeurs. Il évalue les écoles selon deux critères : la notoriété et la capacité de création de valeur ajoutée à long terme ainsi que la qualification et la qualité de rendement des lauréats.

Selon les initiateurs de ce classement, les points forts de la formation de l’EMSI sont principalement l’excellence du corps professoral, la qualité des retours d’expérience des étudiants, en plus de la richesse et la diversité de l’insertion professionnelle des lauréats de l’EMSI. «Nous sommes fiers que notre école ait atteint un tel niveau d’excellence», explique Dr Kamal Daissaoui, président du groupe EMSI. «Le plus important des critères de notation reste le retour de satisfaction des recruteurs. Nous essayons constamment de nous distinguer par le choix de filières adaptées au marché du travail et aux besoins des employeurs», ajoute-t-il, avant de préciser que «pour cela nous anticipons l’évolution du marché et mettons en place des formations qui allient la théorie à la pratique avec l’implication de professionnels référents dans la conception même de nos programmes». «Nous avons noué des liens étroits avec les employeurs au fil des années, les résultats de ce classement valide notre démarche de proximité», a-t-il conclu.

Il est à noter que ce résultat est le fruit de plus de 30 ans d’expérience basée sur une ingénierie pédagogique en adéquation avec les besoins de l’entreprise, des infrastructures et laboratoires tenant compte de l’évolution rapide de la technologie et un fructueux partenariat EMSI – Entreprises.

Ce classement est également le résultat de l’innovation et de la recherche scientifique appliquées à l’EMSI, primées dans de multiples concours internationaux à travers son laboratoire de recherche, développement et innovation, SmartiLab. Notamment le Grand prix des inventeurs internationaux dans la catégorie des nouvelles technologies d'information et de communication, remporté en 2016 à Istanbul. L'équipe marocaine a été couronnée de la médaille d'or pour son invention d’un nanosatellite intelligent pour le positionnement interne. Le Smartilab s'est également adjugé les médailles d'argent et de bronze dans la catégorie ingénierie électrique et électronique et une autre en argent dans celle du diagnostic et biotechnologie pour son invention d’un scanner électromagnétique 3D pour les besoins du diagnostic électronique. Quatre inventions sur les cinq présentées par le Laboratoire ont donc été primées, lors du Salon international.