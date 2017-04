L'Atletico piégé par Villarreal en match avancé de la 34ème journée de la Liga

L'Atletico Madrid a certes dominé mais s'est incliné (1-0) dans les dernières minutes mardi à domicile contre Villarreal lors de la 34e journée du championnat d'Espagne.

A la 82e minute, alors que le match semblait se diriger vers un 0-0 entre les deux meilleures défenses de Liga, Roberto Soriano a converti un centre de Cédric Bakambu venu de la droite pour inscrire le but de la victoire du "sous-marin jaune".

C'est pourtant bien l'Atletico qui a eu le plus d'occasions mais toutes les tentatives d'Antoine Griezmann et ses coéquipiers ont été repoussées par le gardien Andrés Fernández, le grand héros du match.

L'Atletico reste troisième avec 68 points mais cette défaite laisse les joueurs de Diego Simeone sous la menace du FC Séville qui reçoit le Celta Vigo jeudi et compte trois points de retard.

Avec 60 points, Villarreal peut encore entretenir de minces espoirs d'accrocher la quatrième place, qualificative pour les barrages de Ligue des champions.

En bas de classement, Tony Adams n'a toujours pas rapporté le moindre point à Grenade après une défaite 2-0 contre le rival Malaga. Sandro Ramirez s'est illustré avec un doublé en début et fin de deuxième période.

Grenade pourrait être relégué dès samedi s'il ne bat pas la Real Sociedad et que Leganes l'emporte contre Las Palmas aujourd’hui. Le Sporting Gijon a également amoindri ses chances de maintien après un match nul (1-1) à domicile contre l'Espanyol qui laisse le club à trois points du premier non-relégable.