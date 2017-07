L’Association marocaine de soutien et d’aide aux personnes trisomiques organise un atelier d’échange avec la presse

L’Association marocaine de soutien et d’aide aux personnes trisomiques (AMSAT) a organisé jeudi dernier à Rabat un atelier d’échange avec la presse.

Cette rencontre constitue une occasion de sensibilisation auprès des différents supports médiatiques, et rentre dans le cadre du projet «Démocratie participative au service de l’effectivité des droits des personnes en situation de handicap (PSH) dans la région Rabat-Salé-Kénitra » cofinancé par l’Union européenne.

Le projet consiste à créer une plateforme associative régionale d'action pour un développement inclusif, en vue de renforcer les capacités de plaidoyer et d’intervention des Organisations de la Société Civile (OSC) et les mécanismes de concertation entre acteurs publics et associatifs pour l’application des droits des personnes en situation de handicap et leur accès aux services dans la région Rabat-Salé-Kenitra.

Cette rencontre marque le lancement d’une campagne de sensibilisation sous le thème « Ensemble pour une régionalisation inclusive » qui aura pour objectif de promouvoir une culture accueillante du handicap comme diversité et sensibiliser les différents acteurs, dans le but d’une bonne prise de conscience des droits des personnes en situation de handicap à la participation au développement économique, social et culturel.

Les participants à cet atelier d'échange avec la presse autour du handicap ont appelé à renforcer le rôle de plaidoyer assuré par les médias en faveur des personnes en situation de handicap (PSH) et leur implication dans les mécanismes de concertation entre acteurs publics et associatifs, pour l'application des droits de cette catégorie et en faveur de son accès aux différents services.

Les intervenants ont mis l'accent sur la responsabilité des médias, en tant que relais, dans le changement de l'image du handicapé auprès de l'opinion publique et la mise en exergue des attentes et aspirations de cette catégorie, afin d'inciter les pouvoirs publics à la prendre en considération dans l'élaboration des différentes politiques et stratégies.

Dans ce sens, les participants ont exhorté les professionnels des différents supports médiatiques à veiller sur l'optimisation de l’organisation des moyens financiers et humains dédiés à l’action sociale en faveur des PSH et à assurer le suivi de la mise en œuvre des mécanismes de concertation entre les acteurs publics et associatifs, afin de garantir une participation active des personnes handicapées au développement économique et social.

L’AMSAT est une association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique depuis 1996 et placée sous la Présidence d’Honneur de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid. Actuellement, elle prend en charge plus de 326 personnes porteuses d’une trisomie 21, de la naissance à l’âge adulte, et apporte un soutien important aux familles. L’intégration sociale de ces personnes est son principal objectif. Ses actions s’articulent autour de leur maintien dans leur milieu, des rééducations spécifiques, de l’intégration scolaire et de l’élaboration, avec les adolescents et les familles, d’un projet de vie réaliste, autonome et épanouissant.