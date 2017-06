L’Association “Amal”, un espoir pour les personnes âgées

L’Association « Amal » pour la protection des personnes âgées est une structure bénévole à but non lucratif, qui vient de voir le jour, à Khouribga, dans le cadre de l’élan de solidarité envers les personnes âgées.

Lancée et initiée par des potentialités locales engagés dans l’action sociale et la solidarité, l’Association s’est assigné comme objectifs d’œuvrer ; à fournir un établissement pour l’ hébergement des personnes âgées, améliorer les conditions de vie des séniors sans-abri, fournir un environnement propice à leur réinsertion dans la société, fournir des services à caractère social, sanitaire et psychologique répondant à besoins, les réconcilier avec leurs familles, contribuer au développement de différentes activités sociales, caritatives et de solidarité au niveau local et national, coopérer avec les organismes et associations poursuivants des buts similaires.

Le bureau de l’association se compose comme suit : Khaddouj Ferdaoui, présidente ; Idriss Meskaoui, 1er vice-président ; Idriss Sahnoun, secrétaire général ; Abdelkader Kiyasse, son adjoint ; Ali Ouatouch, trésorier ; Fatima El Maaz, son adjoint. Les assesseurs : Ahmed Assloun, Fouzia Belhaj, Zoubida El Khadri, Atika El Qarch, Fatima Chakir, Nadia Laghzaoui, Amina Mezouz, Halima El Kihel, Fatima Laftimi, Samira Jakout, Haizoun Haizoun, Jamal Eddine El Bouzidi et Youssef Achour.