L’Amérique latine dans tous ses états

Après l'Argentine en 2015, le Brésil a mis fin en août à 13 ans de domination de la gauche, avec la destitution de la présidente Dilma Rousseff pour maquillage des comptes publics, remplacée par le centriste Michel Temer.

Le Pérou a également élu en juillet à la présidence le libéral de centre droit Pedro Pablo Kuczynski.

Et le Venezuela est en pleine tourmente, entre de graves pénuries et une guerre politique entre le gouvernement socialiste et le Parlement, contrôlé par l'opposition de centre droit.