L’Ajax Amsterdam, finaliste l'an dernier, victime des barrages de l’Europa League

L'Ajax Amsterdam, finaliste de l'Europa League l'an dernier, a été éliminé jeudi en barrage de la compétition par Rosenborg (défaite 3-2), tandis que tous les gros ont validé leur ticket pour la phase de poules.

Un doublé d'Adegbenro à la 80e et 89e minute pour Rosenborg est venu doucher les espoirs des Néerlandais, pourtant virtuellement qualifiés à 2-1 alors qu'il ne restait que dix minutes à jouer. Les finalistes de l'édition précédente (défaits par Manchester United 2-0), ne verront donc même pas la phase de poules de la compétition.

Pour les autres cadors de ces barrages retour en revanche, pas de problèmes particuliers.

L'AC Milan a disposé des Macédoniens de Shkendija (1-0) après avoir remporté le match aller 6 à 0. Everton est allé arracher le nul sur le terrain de l'Hajduk Split (1-1) après sa victoire 2-0 au match aller et Marseille s'est bien rattrapé en dominant les Slovènes de Domzale 3-0 après un match aller raté (1-1).

Le Zenit Saint-Pétersbourg a de son côté dû cravacher pour valider son ticket pour la phase de groupes. Les Russes ont bien ouvert le score dès la 9e minute face à Utrecht, mais sont ensuite restés muets et ont été poussés en prolongation, un but de Kokorin à la 105e minute venant délivrer les Russes (2-0, défaite 1-0 à l'aller).

Moins de réussite en revanche pour Fenerbahçe, battu à domicile par les modestes Macédoniens du Vardar Skopje 2-1 après une défaite au match aller déjà 2-0. Les Turcs sortent prématurément de la compétition.

Enfin, le Dynamo Kiev a battu les Portugais de Maritimo (3-1), tandis que le Red Bull Salzbourg a écrasé les Roumains de Viitorul (4-0), suffisant dans les deux cas pour se qualifier.