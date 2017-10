L'Académie théâtrale de Rome Sofia Amendolea s'adjuge le Grand prix du FITU de Tanger

La troupe de l'Académie théâtrale de Rome Sofia Amendolea (Italie) a remporté, samedi, le Grand prix de la 11è édition du Festival international du théâtre universitaire de Tanger (FITUT), placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI. La troupe italienne a été récompensée pour sa pièce théâtrale ''Wood Prison'", un lieu privé d'émotions où les êtres humains se sont transformés en êtres inanimés.

Les émotions ne sont présentes que dans les rêves, lieu dans lequel se trouve le souvenir des fables du passé. Une histoire qui vit à travers le fable d'un rêve. Un monde sans âme qui se transforme et s'autodétruit. Certaines personnes sont là pour une raison. Le prix de la mise en scène a, quant à lui, été attribué à la pièce ''Mes chères ladies'' de la troupe "Not bad Theatre" de l'Université de l'art et de la culture de Moscou (Russie), alors que le prix des droits de l'Homme est revenu à la pièce ''Le conteneur'' de la troupe Fantasia de l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Casablanca.

L'acteur Jimmy de l'Université d'Ain Shams (Egypte), qui a présenté la pièce ''La ville de neige'', a décroché le prix de la meilleure interprétation masculine, tandis que le prix de la meilleure interprétation féminine a été octroyé à Zoe Henne, Alicia Duquesne, Laura Mann et Louise Wanlin, actrices formant la troupe "Ekwa compagnie" du Conservatoire royal de Bruxelles (Belgique) pour leurs rôles dans la pièce "Europe". En ce qui concerne le prix du meilleur texte théâtral, il a été décerné à la pièce ''Europe'' du Conservatoire royal de Bruxelles, tandis que le Prix spécial de la recherche collective a été remis à la pièce "The Isthmus" de l'ENCG de Tanger.

Les prix de la scénographie, de la chorégraphie et de l'interprétation collective ont été du mérite de la pièce "Wood Prison" de l'Académie théâtrale de Rome Sofia Amendolea (Italie) qui a également remporté le Grand prix du festival. S'agissant du jury de cette édition, il a été présidé par l'acteur et réalisateur Driss Roukhe, et comprend l'actrice Hasna Tamtaoui, le critique et journaliste Ahmed Eddaferi, la scénographe Badria El Hassani et Rachid Montassir. Intervenant à cette occasion, Driss Roukhe s'est réjoui de la "ferveur, de l'enthousiasme et surtout de la créativité de l'ensemble des étudiants ayant pris part à cette manifestation d'envergure internationale qui, d'année en année, commence à s'inscrire avec force et rigueur dans le panorama socioculturel de la ville de Tanger". Il a également enregistré avec satisfaction la variété des œuvres programmées, la différence des styles de mise en scène et du jeu et l'originalité dans le choix des thématiques, sans manquer d’emettre une mise au point sur certains aspects liés au volet formel, organisationnel, méthodologique et pédagogique.