L’Académie Tamkine tient ses Assises à Larache

L’Académie Tamkine a tenu ses Assises à Tanger, Larache, Ksar Lekbir et la commune de Tatoft à Dar Attaliba. Ces dernières ont accueilli 120 jeunes appartenant à différentes ONG venus de divers horizons du Maroc. Inaugurée samedi 19 août par Mohamed Ben Abdelkader, ministre délégué chargé de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique sous le thème : "Le rôle de la société civile dans l’intégrité et la moralisation du service public" à la salle des conférences du conseil de la région de Tanger-Tétouan-El Hoceima, elle n’a pris fin que le 28 août. Organisée par le consortium civil constitué de l’Association jeunes pour jeunes (AJJ), le Réseau associatif pour le développement (RADEV), Almawahib pour l’éducation sociale, Forum Maroc Multiple et le Forum marocain pour la vérité et la justice (FMVJ), cette manifestation, selon Ahmed Rizki, directeur de l’académie, est une nouvelle approche des problèmes des jeunes face aux mutations que connaît le Maroc.

Le conférencier a d’abord distingué les différentes formes de corruption et leurs origines, tout en rappelant la législation onusienne en matière de lutte contre cette gangrène sociétale. Selon lui, donner un sens au rôle de la société civile dans la lutte contre la prévarication revient à avoir accès à l’information, qui ne peut se réaliser que dans la transparence, car le service public ne peut être moralisé sans elle. C’est un vaste domaine où les associations peuvent faire évoluer la société à travers le renforcement de la trilogie : identité, citoyenneté et morale. Enfin, en réponse aux questions des jeunes, il les a invités à se départir de la vision pessimiste pour l’avenir de leur patrie car, estime-t-il, le pays traverse une phase délicate.

Durant leur séjour, les jeunes participants(es) ont été mobilisés pour des formations qui répondant à leurs attentes telles que des ateliers sur la réalisation et la mise en pratique des grands axes de la Stratégie nationale de l’insertion des jeunes (SNIJ) ainsi que diverses activités artistiques, culturelles et concours valorisant leurs créativités et innovations.

Le théâtre, le cinéma social, la musique et la littérature carcérale ont aussi meublé les journées des Assises de l’académie Tamkine. Les valeurs de citoyenneté, de tolérance et de solidarité ont aussi été exprimées à travers des chantiers quotidiens de réaménagement de l’espace d’accueil et sa décoration, et une rencontre avec l’écrivain et immigré sénégalais Papa Demba Mbaye auteur du livre :"La vie des Sénégalais au Maroc".

La journée de clôture s’est distinguée à Larache par le mot de la fin de la représentante du ministère délégué, chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, partenaire de l’académie, qui a mis en exergue la stratégie de son ministère, déclinée en 11 programmes touchant aussi bien les jeunes, les émigrés que les immigrés.

A cette occasion, l’Académie Tamkine a rendu un vibrant hommage à Ali Driouch, vice-président de la commune de Tatoft et responsable de Dar Attaliba ainsi qu’aux responsables de la municipalité de Larache et à tous les partenaires qui ont reçu chacun un trophée de l’académie.

En parfaite symbiose avec la population locale, la clôture s’est poursuivie à la commune Tatoft. La troupe musicale subsaharienne «Culture sans frontières» a fait vibrer l’assistance sur les rythmes de tam tam et de danses africains. En fin de soirée, des prix ont été décernés aux participants(es) ayant réalisé les meilleurs projets et aux membres de l’équipe des coaches et animateurs.