L’ASS et le MAS en finale du championnat de basketball

L'Association sportive de Salé (ASS) a validé son billet pour la finale du Championnat national de basket-ball (division excellence/messieurs), en prenant le meilleur sur le Wydad de Casablanca (WAC) sur le score de (75-49), dans la deuxième demi-finale disputée, dans la nuit de jeudi à vendredi dans la salle couverte Zerktouni à Marrakech.

L'ASS avait atteint ce stade de la compétition, en battant le Kawkab de Marrakech (108-66 à Marrakech) et (93-70 à Salé), alors que le WAC avait écarté l'Ittihad de Tanger, grâce à sa victoire à domicile au match retour (60-56), en dépit d'une défaite à l'aller (71-73).

De son côté, le Moghreb de Fès s'est qualifié pour la finale, en s'imposant face au Chabab Rif Al-Hoceima (98-89), dans la première demi-finale, disputée, jeudi soir, à la même salle.

L'équipe du Moghreb de Fès s'est qualifiée au dernier carré grâce à sa victoire sur l'AS FAR (80-71) au match aller disputé à Rabat, malgré une défaite à domicile (77-78).

Quant au CRA, il s'est imposé en aller comme en retour face au FUS (77-61 à Rabat) et (88-81 à Al-Hoceima).

Le match de classement devait avoir lieu, vendredi à la salle couverte Al Azzouzia à Marrakech, alors que la finale se déroulera aujourd’hui samedi à la salle couverte Zerktouni.